हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसचांदी की तेजी ने ऐसा चमकाया कि रॉकेट बन गया कंपनी का शेयर; निवेशकों की हो गई मौज, जानें डिटेल

चांदी की तेजी ने ऐसा चमकाया कि रॉकेट बन गया कंपनी का शेयर; निवेशकों की हो गई मौज, जानें डिटेल

भारतीय शेयर बाजार में 27 जनवरी को इस कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है. चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त उछाल का सीधा फायदा कंपनी को मिला है. शेयर करीब 5 प्रतिशत तक उछल गए हैं..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 27 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Hindustan Zinc Share: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 27 जनवरी को इस कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त उछाल का सीधा फायदा हिंदुस्तान जिंक के शेयरों को मिला है. कंपनी शेयर करीब 5 प्रतिशत चढ़कर 731.10 रुपये के नए 52 सप्ताह के हाई लेवल पर पहुंच गए हैं. 

हिंदुस्तान जिंक देश में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली रिफाइंड सिल्वर की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की रिकॉर्ड तेजी ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है. जिससे कंपनी शेयरों की खरीदारी तेज हो गई. हालांकि, बिकवाली के कारण हल्की गिरावट जरूर देखने को मिली है. फिर भी कंपनी शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. 

चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी

घरेलू फ्यूचर मार्केट में चांदी की कीमतों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 मार्च, 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर वायदा  3,39,824 रुपये (प्रति किलो) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सिल्वर 3,34,699 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च का एक्सपायरी वाला सिल्वर करीब 11:55 बजे 3,55,550 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 21,000 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 3,59,800 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल?

बीएसई पर मंगलवार, 27 जनवरी की सुबह करीब 11:55 बजे हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही थी. कंपनी शेयर 2.60 प्रतिशत या 18.15 रुपये की तेजी के साथ 717 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.

कंपनी शेयरों ने दिन की शुरुआत 725.20 रुपये पर की थी. दिन का इंट्रा डे हाई 731.10 रुपये था. कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो इस दौरान शेयरों ने 731.10 का आंकड़ा छूआ था. शेयर आज के कारोबारी दिन ही इस आंकड़े पर पहुंचे हैं. वहीं 52 सप्ताह का लो लेवल 378.65 रुपये है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: विदेशी निवेशकों की वापसी पर बड़ा अपडेट; इस ग्लोबल ब्रोकरेज ने बता दिया कब लौटेंगे एफआईआई, जानें डिटेल

Published at : 27 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Hindustan Zinc Share Hindustan Zinc Stock Surge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: दिल्ली में UGC दफ्तर के बाहर सवर्ण सेना का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठे
LIVE: दिल्ली में UGC दफ्तर के बाहर सवर्ण सेना का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठे
दिल्ली NCR
दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में जमकर बारिश, काले बादलों ने डाला डेरा, बढ़ गई ठंड
दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में जमकर बारिश, काले बादलों ने डाला डेरा, बढ़ गई ठंड
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान पर लगाया गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान पर लगाया गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

City Magistrate Resignation: पहले अस्वीकार किया इस्तीफा, फिर कर दिया निलंबित | Alankar Agnihotri
Alankar Agnihotri विवाद पर Shankaracharya का आया बड़ा बयान | Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP
Alankar Agnihotri पर एक्शन के बाद खाली कराया बंगला? देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Avimukteshwaranand
Chardham Yatra: देवभूमि में लागू होगा गैर-हिंदुओं के लिए नया नियम? | CM Dhami | Uttrakhand
Alankar Agnihotri को संस्पेड़ करने पर CM Yogi पर भड़के Avimukteshwaranand! | Bareilly | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: दिल्ली में UGC दफ्तर के बाहर सवर्ण सेना का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठे
LIVE: दिल्ली में UGC दफ्तर के बाहर सवर्ण सेना का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठे
दिल्ली NCR
दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में जमकर बारिश, काले बादलों ने डाला डेरा, बढ़ गई ठंड
दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में जमकर बारिश, काले बादलों ने डाला डेरा, बढ़ गई ठंड
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान पर लगाया गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान पर लगाया गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा
बॉलीवुड
Border 2 के लिए किसे मिली कितनी फीस? बॉक्स ऑफिस पर चार दिन में कमाए 180 करोड़
Border 2 के लिए किसे मिली कितनी फीस? बॉक्स ऑफिस पर चार दिन में कमाए 180 करोड़
ट्रेंडिंग
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
हेल्थ
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget