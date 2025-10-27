हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा आगे, Apple के iPhone का इसमें कितना हाथ?

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा आगे, Apple के iPhone का इसमें कितना हाथ?

Electronics export from India: कारोबारी साल 2026 की पहली छमाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ने देश के तीसरे सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते ओवरसीज सेल्स सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Oct 2025 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

Electronics export from India: भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स दूसरे नंबर पर है. इसकी दो वजहें हैं- एक एप्पल आईफोन का भारत में बढ़ता प्रोडक्शन और दूसरा रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिका का लगाया गया नया प्रतिबंध.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए ट्रंप के नए प्रतिबंध के चलते भारतीय रिफाइनरियों की रूसी कच्चे तेल की खरीद पर असर पड़ सकता है. जाहिर सी बात है कि अमेरिकी प्रतिबंध से रियायती कच्चे तेल के प्रवाह पर असर पड़ेगा, तो इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट पिछड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी के रूप में उभरकर सामने आएगा.  

इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा आगे

कॉमर्स मिनिस्ट्री की डेटा से पता चलता है कि साल के शुरुआती छह महीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 42 परसेंट बढ़कर 22.2 अरब डॉलर हो गया, जिसमें एप्पल के आईफोन का योगदान लगभग आधा रहा, जबकि पिछले साल यह 15.6 अरब डॉलर था.

डेटा के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ने देश के तीसरे सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते ओवरसीज सेल्स सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. ET से बात करते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि रूसी कच्चे तेल की सीमित खरीदारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स दो साल के भीतर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपोर्ट कैटेगरीज में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बना सकता है. 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स इस लिस्ट में सातवें नंबर पर था, जबकि 2024 में यह टॉप 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी के रूप में उभरा. इसकी रफ्तार धीरे-धीरे और तेज होती जा रही है. 

पहले नंबर पर कौन सी कैटेगरी? 

कारोबारी साल 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स जेम्स एंड जूलरी व केमिकल को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया. इससे पहले, 2022 में यह फार्मास्यूटिकल्स और रेडीमेड गारमेंट जैसी कैटेगरीज को पहले ही पीछे छोड़ चुका था.

दूसरी तरफ, इस दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी 16.4 परसेंट की गिरावट देखी गई, जो 36.6 अरब डॉलर से घटकर 30.6 अरब डॉलर रह गया. भारत की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरीज बने रहने के बावजूद पेट्रोलियम ने वित्त वर्ष 2023 के 97.4 अरब डॉलर से वित्त वर्ष 2025 में 63.3 अरब डॉलर तक लगातार गिरावट दर्ज की है.

इंजीनियरिंग अब भी 59.3 अरब डॉलर के साथ एक्सपोर्ट कैटेगरी में पहले स्थान पर है, जो पिछले साल के 56.3 अरब डॉलर से 5.35 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के एक्सपोर्ट में बीते तीन सालों में गजब का उछाल आया. यह वित्त वर्ष 2023 के 23.5 अरब डॉलर से वित्त वर्ष 2025 में 38.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया. 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

कोर्ट का एक फैसला और रॉकेट बना शेयर, Vodafone Idea के निवेशकों को बड़ी राहत! 

Published at : 27 Oct 2025 05:29 PM (IST)
Tags :
Apple IPhone India Export India Electronic Export
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert: आंध्र से लेकर तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन का अलर्ट; PM मोदी ने CM नायडू से की बात, लोगों से घरों में रहने की अपील
Live: आंध्र से लेकर तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन का अलर्ट; PM मोदी ने CM नायडू से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
क्रिकेट
ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर कब तक कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी? हैरान करने वाला अपडेट
ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर कब तक कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी? हैरान करने वाला अपडेट
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert: आंध्र से लेकर तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन का अलर्ट; PM मोदी ने CM नायडू से की बात, लोगों से घरों में रहने की अपील
Live: आंध्र से लेकर तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन का अलर्ट; PM मोदी ने CM नायडू से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
क्रिकेट
ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर कब तक कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी? हैरान करने वाला अपडेट
ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर कब तक कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी? हैरान करने वाला अपडेट
बॉलीवुड
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा
हेल्थ
How to Identify Natural Fertility Cycle: हार्मोन्स से लेकर ओव्यूलेशन तक, नेचुरल फर्टिलिटी के ये होते हैं संकेत
हार्मोन्स से लेकर ओव्यूलेशन तक, नेचुरल फर्टिलिटी के ये होते हैं संकेत
ट्रेंडिंग
कमरे में फांसी लगा रही थी महिला, ऐन वक्त पर कांस्टेबल ने बचाई जान- वीडियो हो रहा वायरल
कमरे में फांसी लगा रही थी महिला, ऐन वक्त पर कांस्टेबल ने बचाई जान- वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget