कोर्ट का एक फैसला और रॉकेट बना शेयर, Vodafone Idea के निवेशकों को बड़ी राहत!

Vodafone Idea Shares: टेलीकॉम कंपनी वोडफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों ने आज 9 परसेंट तक की लंबी छलांग लगाई. कंपनी के शेयरों में आई इस तेजी की एक वजह है. दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के AGR बकाए से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. इसमें कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) के लगाए गए अतिरिक्त एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) डिमांड को रद्द करने की मांग की थी.

चूंकि यह मामला सरकार की नीति के दायरे में आता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कंपनी की याचिका पर फिर से विचार करने की अनुमति दी है. कर्ज के बोझ तले डूबी कंपनी के लिए कोर्ट का यह फैसला किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है. इससे वोडाफोन आइडिया को अपना ऑपरेशन बनाए रखने और नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है.

क्या है मामला?

कर्ज में डूबी इस कंपनी ने कारोबारी साल 2016–17 के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) की 5,606 करोड़ रुपये की नई मांग को चुनौती दी थी. कंपनी ने तर्क देते हुए कहा था कि AGR से जुड़ी कोई नई डिमांड सही नहीं है क्योंकि इससे जुड़ी देनदारियां 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पहले ही तय हो चुकी है. AGR यानी कि Adjusted Gross Revenue कमाई का वह हिस्सा है, जिस पर कंपनियां सरकार को लाइसेंस फीस और बाकी के चार्ज चुकाती है.

पहले फीस का भुगतान सिर्फ नेटवर्क पर किया जाता था, लेकिन 2019 में बैंक ब्याज या संपत्ति की बिक्री से हुई कमाई जैसे दूसरे हिस्से को भी AGR में जोड़ दिया गया. इससे कंपनियों पर भारी बकाया बन गया और सरकार व टेलीकॉम कंपनियों की आपस में ठन गई. 2021 में नियमों में ढील देते हुए गैर-टेलीकॉम आय को बाहर रखा गया, जिससे कंपनियों पर बोझ कुछ कम हुआ.

कंपनियों पर बकाए AGR का बोझ

इससे पहले 2020 में कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से अपना बकाया AGR चुकाने के लिए कहा था, जो टोटल 93,520 करोड़ था. कोर्ट ने दस साल का वक्त देते हुए आदेश दिया कि बकाए राशि का 10 परसेंट भुगतान 31 मार्च 2021 तक करना है और बचे हुए रकम का भुगतान 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2031 तक करना होगा. कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया कि बकाए राशि का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. इस पर वोडाफोन आइडिया ने 2016-17 के AGR कैलकुलेशन को गलत बताते हुए दोबारा समीक्षा करने की अपील की थी, जिसकी इजाजत आज कोर्ट ने दे दी है.

कोर्ट के फैसले से उछले शेयर

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर देखने को मिला. शुरुआती कारोबार में जहां शेयर 2 परसेंट की गिरावट के साथ खुला था. वहीं, कोर्ट के फैसले के साथ इसमें करीब 9 परसेंट तक की तेजी देखी गई. देखते ही देखते NSE पर यह करीब 11.4 परसेंट चढकर 52 हफ्तों के हाई लेवल 10.52 रुपये पर पहुंच गया.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

