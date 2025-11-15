(Source: ECI | ABP NEWS)
कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर शुरू हो सकती है बातचीत, जानें क्या बोले वाणिज्य मंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि, कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता फिर से शुरू करने के संबंध में सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है.
India Canada FTA Talks: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता फिर से शुरू करने के संबंध में सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है. वाणिज्य मंत्री ने बताया कि, उन्होंने कनाडा के निर्यात संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ दो दौर की चर्चा की है और दोनों ही द्विपक्षीय सहयोग तथा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं.
सभी संभावनाएं खुली हैं: पीयूष गोयल
गोयल ने कहा कि, ''सभी संभावनाएं खुली हैं. हमने अब तक दो दौर की चर्चा की है. हम दिल्ली में एक उच्च मंत्री स्तरीय बैठक के लिए मिले थे. हमने द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की.'' कनाडा के मंत्री सिद्धू विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) साझेदारी शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे.
गोयल ने इस शिखर सम्मेलन में कहा कि, भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सुधारों को आगे बढ़ाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने को तैयार है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन सुधारों का स्वरूप विकासशील और अल्पविकसित देशों के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए.
गोयल ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पूरी कवायद कुछ उन्नत देशों के एजेंडे के बजाय वैश्विक कल्याण के लिए हों. गोयल ने कहा कि दुनिया भारत की ताकत और नेतृत्व को पहचानती है और देश एक जिम्मेदार वैश्विक राष्ट्र है तथा यह ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहेगा. उन्होंने कहा, ''हम (विश्व व्यापार संगठन में) सुधारों का नेतृत्व करना चाहेंगे. लेकिन ये सुधार अन्य विकासशील और कम विकसित देशों के परामर्श से किए जाएंगे, ताकि हम वास्तव केवल कुछ विकसित देशों के एजेंडे के लिए काम ना करके विश्व के कल्याण के लिए काम कर सकें.''
