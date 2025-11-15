हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़बिजनेसकनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर शुरू हो सकती है बातचीत, जानें क्या बोले वाणिज्य मंत्री

कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर शुरू हो सकती है बातचीत, जानें क्या बोले वाणिज्य मंत्री

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि, कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता फिर से शुरू करने के संबंध में सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 15 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

India Canada FTA Talks: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता फिर से शुरू करने के संबंध में सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है. वाणिज्य मंत्री ने बताया कि, उन्होंने कनाडा के निर्यात संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ दो दौर की चर्चा की है और दोनों ही द्विपक्षीय सहयोग तथा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं.

सभी संभावनाएं खुली हैं: पीयूष गोयल

गोयल ने कहा कि, ''सभी संभावनाएं खुली हैं. हमने अब तक दो दौर की चर्चा की है. हम दिल्ली में एक उच्च मंत्री स्तरीय बैठक के लिए मिले थे. हमने द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की.'' कनाडा के मंत्री सिद्धू विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) साझेदारी शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे.

गोयल ने इस शिखर सम्मेलन में कहा कि, भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सुधारों को आगे बढ़ाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने को तैयार है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन सुधारों का स्वरूप विकासशील और अल्पविकसित देशों के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए.

गोयल ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पूरी कवायद कुछ उन्नत देशों के एजेंडे के बजाय वैश्विक कल्याण के लिए हों. गोयल ने कहा कि दुनिया भारत की ताकत और नेतृत्व को पहचानती है और देश एक जिम्मेदार वैश्विक राष्ट्र है तथा यह ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहेगा. उन्होंने कहा, ''हम (विश्व व्यापार संगठन में) सुधारों का नेतृत्व करना चाहेंगे. लेकिन ये सुधार अन्य विकासशील और कम विकसित देशों के परामर्श से किए जाएंगे, ताकि हम वास्तव केवल कुछ विकसित देशों के एजेंडे के लिए काम ना करके विश्व के कल्याण के लिए काम कर सकें.'' 

यह भी पढ़ें: विदेश में रहते हैं तो ऐसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, वरना रुक सकती है आपकी पेंशन

Published at : 15 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
India Canada FTA Talks India Canada Trade Agreement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
आईपीएल
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement

वीडियोज

RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
आईपीएल
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
'दे दे प्यार दे 2' का ये एक्टर दे चुका है 2 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर, ये न तो अजय देवगन हैं न ही आर माधवन
'दे दे प्यार दे 2' का ये एक्टर दे चुका है 2 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर, ये न तो अजय हैं न ही माधवन
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget