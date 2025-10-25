IMF की रिपोर्ट में चमका भारत, जारी रहेगी अर्थव्यवस्था में तेजी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







India GDP forecast: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ओर से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने भारत की बढ़ती ताकत को एक बार फिर प्रदर्शित किया है. हाल ही में आई आईएमएफ की डब्ल्यूईओ रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.6 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगा. इस तेजी के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा. आईएमएफ ने यह रिपोर्ट भारत की पहली तिमाही के अर्थव्यवस्था में आई तेजी तो ध्यान में रखते हुए जारी किया है.

अमेरिकी सरकार के द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाया गया है. इसके बावजूद भी इस रिपोर्ट से उम्मीद जगी है कि, इंडियन इकोनॉमी पर अमेरिकी टैरिफ का असर संतुलित ही रहेगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि, भारत की वृद्धि चीन की 4.8 प्रतिशत से भी तेज रहेगी. हालांकि, आईएमएफ ने 2026 के लिए वृद्धि दर को थोड़ा कम कर 6.2 प्रतिशत रखा है.

क्या कहती है आईएमएफ की रिपोर्ट?

1. आईएमएफ की रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर को 6.6 प्रतिशत बताया है. हालांकि, 2026 में यह वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत की गई है. आईएमएफ को उम्मीद है कि, पहले तिमाही के तेजी में धीरे-धीरे कमी आ सकती है. वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के विकास वृद्धि को 3.2 प्रतिशत और 2026 में 3.1 रहने की उम्मीद जताई है. जिसका मतलब है कि, 2026 में भी भारत की विकास दर दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा रहने की संभावनाएं हैं.

2. आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की औसत वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की औसत वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. 2026 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में थोड़ा गिरावट हो सकती है. यह गिरावट 0.2 प्रतिशत के करीब होने की संभावनाएं है.

3. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की बात करें तो स्पेन सबसे तेजी से बढ़ेगा. जिसकी विकास वृद्धि 2.9 प्रतिशत रहेगी, जबकि अमेरिका की वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत. इसके अलावा, ब्राजील 2.4 प्रतिशत, कनाडा 1.2 प्रतिशत और जापान 1.1 प्रतिशत वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है.

