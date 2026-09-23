CNG पर IGL लाया नया नियम, अब आसानी से नहीं मिलेगी गैस, ऑटोमैटिक चेकिंग शुरू

अगर आपकी गाड़ी में भी CNG का इस्तेमाल किया जाता है तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. अगर आप CNG भरवाने सीएनजी स्टेशन जाते हैं और आपकी गाड़ी में बिना ज्यादा जांच के ही सीएनजी भर दी जाती है तो अब सीएनजी भरवाने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने एक या दो नहीं, बल्कि कई CNG स्टेशनों पर ऑटोमेटेड व्हीकल वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है और अब से इसके आधार पर ही आपकी गाड़ी में सीएनजी भरी जाएगी.

क्या है नया सिस्टम?

दरअसल, जब कोई वाहन चालक सीएनजी भरवाने CNG पंप पर जाएगा तो पहले की तरह उसकी गाड़ी में सीएनजी नहीं भरी जाएगी, बल्कि पहले सिस्टम CNG सिलेंडर से जुड़ी जानकारी चेक करेगा. इसके लिए सीएनजी स्टेशन पर लगे कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और फिर अगर सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वाहन चालक की गाड़ी में सीएनजी भरने से मना कर दिया जा सकता है. अहम बात तो यह है कि IGL ने 10 स्टेशनों पर ऑटोमेटेड व्हीकल वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है.

CNG गाड़ी वाले ध्यान दें

अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी का इस्तेमाल होता है तो आप समय पर CNG सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट जरूर करवाकर रखें.

सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट वैलिड होना इसलिए जरूरी है, ताकि गैस लीकेज और ब्लास्ट जैसा खतरा न हो.

अगर आप सीएनजी भरवाने जा रहे हैं तो पहले की चेक करें कि सिलेंडर का सर्टिफिकेट वैलिड है भी या नहीं.

अगर आपके सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो सबसे पहले टेस्ट करवाएं.

अगर आप पहले ही चेक कर लेते हैं कि सिलेंडर की वैलिडिटी खत्म है या नहीं तो इससे आपको सीएनजी भरवाने में दिक्कत नहीं होगी.

ये आपके और आपकी गाड़ी के लिए भी जरूरी है. सिलेंडर में किसी तरह की कमी होने से पहले ही चेक करवा लें, ताकि किसी तरह का कोई खतरा न हो.

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ऑनलाइन चेक होगा सिलेंडर का सर्टिफिकेट

अब AI सिस्टम की मदद से गाड़ी की जानकारी को CNG सिलेंडर के रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा.

फिर PESO के ऑनलाइन पोर्टल से सिलेंडर का सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं ये देखा जाएगा.

इसके बाद ही गाड़ी में सीएनजी भरी जाएगी.

और अगर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो सीएनजी नहीं भरी जाएगी.

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