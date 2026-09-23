आज कितने रुपये लीटर बिक रहा पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आज देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. देश में इस वक्त पेट्रोल की औसत कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जो पिछले दिन के रेट के बराबर है. यहां डीजल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर है. देश के दूसरे महानगरों के मुकाबले दिल्ली में ईंधन की कीमतें कम हैं.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये फरीदाबाद 103.28 रुपये 96.10 रुपये चेन्नई 107.78 रुपये 99.56 रुपये लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये नासिक 112.46 रुपये 98.20 रुपये भोपाल 115.41 रुपये 100.47 रुपये प्रयागराज 101.82 रुपये 95.05 रुपये

रूस से कच्चे तेल का आयात में कमी

अगस्त में भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी कम हुई, जबकि मिडिल ईस्ट से सप्लाई बढ़ी है. अगस्त में भारत का रूसी तेल आयात पिछले महीने जुलाई के मुकाबले 16.5% घटकर करीब 21 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) रह गया है.

मिडिल ईस्ट से सप्लाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी कंपनी ADNOC (अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी) ने होर्मुज स्ट्रेट के बाहर स्थित फुजैराह और सोहर जैसे अपने टर्मिनलोंसे कच्चे तेल की सप्लाई शुरू कर दी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में साइन किए गए कानून Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act के बाद अब भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूस से तेल खरीदना आर्थिक जोखिम का रूप ले चुका है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह सख्त कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 00% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है.

चूंकि भारत की अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बात चल ही रही है इसलिए अपने व्यापक आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल पर निर्भरता को धीरे-धीरे घटाकर 20% से 30% के दायरे में लाने की कोशिश कर रही हैं.

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