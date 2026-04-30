Gold Rates: आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा सोना! इतने रुपए तक जाएंगे दाम, एक्सपर्ट ने चेताया

Gold Rate: यूएस- ईरान वॉर का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह से भारत की भी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है. जिसके चलते रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है. हाल ही में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है.

एक्सपर्ट ने बताया...

दरअसल हाल ही में बिजनेस टुडे के साथ पाइनट्री मैक्रो के संस्थापक रितेश जैन ने बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने बताया है कि सोने की कीमत का कनेक्शन अब आय की वृद्धि से भी टूटता जा रहा है. उन्होंने बताया कि, 'अगर आप पिछले कुछ वर्षों में सोने की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव को देखें, चाहे वो अमेरिकी डॉलर में हो या भारतीय रुपये में, तो आय में उस हिसाब से वृद्धि नहीं हुई है. वैश्विक स्तर पर वास्तविक बिक्री में कोई सुधार नहीं हुआ है'.

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रितेश ने आगे ये भी बताया कि लोग पहले से ही सोने की कीमत के कारण उसकी क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं. रितेश ने कहा, 'आप पहले से ही लोगों को 24 कैरेट से 22 कैरेट, यहां तक ​​कि 16 या 12 कैरेट सोने की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं. शुद्ध सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है.'

सोने की कीमत अपने उच्च स्तर से काफी नीचे आ गई है. MCX पर अपने सबसे ऊंचे भाव 2,02,984 से लगभग 26% (करीब ₹53,000 प्रति 10 ग्राम) की गिरावट आई है. इस समय कीमतें एक सीमित दायरे में चल रही हैं क्योंकि बाजार में कोई नया बड़ा कारण नहीं है. हल्की रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर लगातार बिकवाली हो रही है, जिसकी वजह से कीमत ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है.

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