ICICI Bank: ICICI बैंक खाताधारकों को 4 अक्टूबर, 2025 से चेक क्लियर करने के लिए अब पहले की तरह इंतजार नहीं करना पड़ेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गाइडलाइंस के अनुसार, अब सेम डे चेक क्लियर करने की सुविधा मिलेगी. ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को जानकारी दी है कि ईमेल और हाइलाइट चेक डिपॉजिट से अब 2 बैंकों के बीच होने वाली चेक क्लियरेंस के समय को कम किया जाएगा और इससे 1 दिन में ही ग्राहकों के चेक क्लियर हो पाएंगे. आपको बता दें कि इससे पहले चेक क्लियर होने में 2-3 दिनों का समय लग जाता था. साथ ही बैंक ने अपने खाताधारकों को पॉजिटिव पे फीचर इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है.

ऐसे काम करता है पॉजिटिव पे फीचर

आरबीआई पॉजिटिव पे फीचर को 2 फेज में ला रही है. पहले फेज की शुरुआत 4 अक्टूबर, 2025 से होगी. आपको बताते चले कि किसी भी चेक को क्लियर करने के लिए दो बैंकों के बीच चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसके तहत चेक को फिजकली एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजा जाता है. जिससे चेक क्लियर होने में 2, 3 दिनों का समय लगता है. पॉजिटिव पे फीचर में बैंक चेक को स्कैन करके दूसरे बैंक में भेजेगी और बैंक इसी अनुसार जवाब देंगे. अगर सारी जानकारी सही हो तो आपका चेक 1 दिन में ही क्लियर हो जाएगा.

50 हजार रुपए से अधिक वैल्यू की चेक को लेकर आईसीआईसीआई बैंक अतिरिक्त चेकिंग लेयर का यूज करेगी. इससे बैंकिग फ्रॉड को कम करने में मदद मिलेगी. बैंक ग्राहकों की खाता संख्या, चेक संख्या, भुगतान ग्राहक का नाम, चेक जारी करने की तिथि और चेक अमाउंट की दुबारा से जांच करेंगी ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो.

सेम डे चेक क्लियर करवाने के लिए इन बातों का रखना होगा ध्यान

सेम डे चेक क्लियर करने के लिए चेक में सही डेट, भुगतान करने वाले ग्राहक का नाम, राशि को सावधानीपूर्वक भरना होगा. चेक में किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग होने पर इसे अमान्य माना जाएगा. साथ ही चेक पर किया गया सिग्नेचर, बैंक में आपके मौजूदा सिग्नेचर से मेल खाना चाहिए. इसके अलावा बैंक ने बताया है कि 5 लाख से अधिक राशि वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे फीचर का इस्तेमाल करना होगा वरना चेक क्लियर नहीं होगा.

