कैसा रहा जीएसटी रिफॉर्म्स का पहला दिन? लोगों ने की किस चीज की सबसे ज्यादा शॉपिंग?

GST 2.0: भारत में जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के सोमवार, 22 सितंबर से लागू होने के साथ ही ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह दिखा. चीजें सस्ती होने और नवरात्रि के मौके पर डिस्काउंट दिए जाने पर दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. लगभग हर सेगमेंट में अच्छी खरीदारी हुई है. सोमवार को एयर-कंडीशनर और टीवी सेट की बिक्री में भारी उछाल आया. चूंकि जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत कई जरूरी व खाने-पीने की चीजों के भी दाम कम किए गए हैं इसलिए आसपास के किराना स्टोर्स भी लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखी गई. कई जगह पैकेज्ड फूड आइटम्स पर संशोधित MRP को लेकर ग्राहक दुकानदारों से बहस करते भी नजर आए.

ई-कॉमर्स कंपनियों की बल्ले-बल्ले

जीएसटी 2.0 में कई चीजों की कीमतें कम होने की वजह से फेस्टिव सीजन में उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होने की संभावना है. ई-कॉमर्स कंपनियों के सालाना रेवेन्यू में से एक बड़ा हिस्सा त्योहारी सीजन में हुई बिक्री से ही जेनरेट होती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी में सुधार से फेस्टिव सीजन के सेल में 15-20 परसेंट तक का उछाल आ सकता है क्योंकि कई प्रीमियम कैटेगरीज के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की ज्यादा डिमांड देखी जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लिपकार्ट में ग्रोथ और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट प्रतीक शेट्टी ने कहा, हम जीएसटी में सुधार को एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देख रहे हैं, जो उपभोग को बढ़ावा देगा और इस त्यौहारी सीजन में ग्राहकों को सही वैल्यू पर चीजें उपलब्ध कराएगा."

दुकानों पर देखी गई खचाखच भीड़

सोमवार को कामकाजी हफ्ते का पहला दिन होने के बावजूद ऑटोमोबाइल शोरूम से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ग्राहकों की भीड़ देखी गई. पहले देश के जीएसटी स्ट्रक्चर में चार स्लैब- 5 परसेंट, 12 परसेंट, 18 परसेंट और 28 परसेंट थे, जिसे अब दो स्लैब- 5 परसेंट और 18 परसेंट में बांट दिया गया है. इससे दैनिक उपयोग की लगभग 99 परसेंट चीजें सस्ती हो गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है.

आलम यह हुआ कि टैक्स रिफॉर्म लागू होने के साथ ही लोग शॉपिंग करने में जुट गए. ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजन में रिटेलर्स ने फैशन से लेकर घरेलू आवश्यक वस्तुओं तक की कैटेगरीज में उछाल देखा. फैशन ब्रांड स्निच के भी ऑर्डर्स में 40 परसेंट का उछाल आया, जबकि द पैंट प्रोजेक्ट ने पिछले साल के मुकाबले 15-20 परसेंट की वृद्धि दर्ज की. शैडो ईटेल ने भी पिछले हफ्ते के मुकाबले घरेलू आवश्यक वस्तुओं के ट्रैफिक में 151 परसेंट की बढ़ोतरी देखी.

टीवी-एसी भी खूब बिके

थॉमसन, कोडक, ब्लॉपंक्ट सहित जैसे तमाम ग्लोबल ब्रांड्स की लाइसेंस रखने वाली टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (SPPL) के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि जीएसटी 2.0 के पहले दिन बिक्री में 30 से 35 परसेंट का उछाल आया है. उन्होंने कहा, "43 इंच स्क्रीन साइज वाले और 55 इंच स्क्रीन साइज वाले टीवी सेट की बिक्री में 30 से 35 की तेजी आई है. इस दौरान एयर कंडीश्नर भी खूब बिके. स्पिल्ट एसी की कीमतों में 3000-5000 रुपये की कमी आई, जबकि जबकि प्रीमियम टीवी पर 85,000 रुपये तक की कटौती देखी गई.

