शेयर मार्केट ने दिखाया दम, 358 अंक उछला सेंसेक्स; निफ्टी भी 101 अंक ऊपर

Share Market Today on April 29: आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत उम्मीद से बढ़कर हुई. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में कारोबार करते नजर आए.

UAE ने छोड़ा OPEC

UAE नेOPEC और OPEC+ से अलग होने का फैसला लिया है, जिससे तेल निर्यात करने वाले देशों को एक बड़ा झटका लगा है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब ईरान में जंग के चलते पहले से ही एनर्जी सप्लाई बाधित है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है.

OPEC के लंबे समय से सदस्य रहे UAE के अलग होने से अराजकता फैल सकती है और इस समूह की ताकत कमजोर पड़ सकती है. यह समूह आमतौर पर भू-राजनीति और उत्पादन कोटे जैसे विभिन्न मुद्दों पर आंतरिक मतभेदों के बावजूद एक एकजुट रुख पेश करने का लक्ष्य रखता रहा है.

एशियाई बाजार

बुधवार सुबह एशियाई बाजारों में कारोबार की शुरुआत सतर्कता के साथ हुई क्योंकि निवेशक OPEC से जुड़े ताजा घटनाक्रमों के साथ-साथ OpenAI के कमजोर होने की एक रिपोर्ट का आकलन कर रहे हैं. इसके चलते दक्षिण कोरिया के Kospi में 0.39% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल-कैप Kosdaq सपाट रहा. हालांकि, हांगकांग का Hang Seng फ्यूचर्स 25,762 पर रहा, जो पिछली क्लोजिंग 25,679.78 से हल्की बढ़त पर है. वहीं, जापानी बाजार छुट्टी के कारण बंद हैं.

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए. ब्रॉड मार्केट इंडेक्स 0.49% गिरकर 7,138.80 पर बंद हुआ, जबकि टेक-हैवी Nasdaq Composite 0.9% गिरकर 24,663.80 पर बंद हुआ. Dow Jones Industrial Average 25.86 अंक या 0.05% गिरकर 49,141.93 पर बंद हुआ.

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