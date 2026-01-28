हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी है उस प्लेन की कीमत जिस पर सवार थे अजित पवार? मेंटेनेंस में आता है कितना खर्च? जानें सब कुछ

कितनी है उस प्लेन की कीमत जिस पर सवार थे अजित पवार? मेंटेनेंस में आता है कितना खर्च? जानें सब कुछ

Ajit Pawar Plane Crash: VSR एविएशन द्वारा ऑपरेट किए जा रहे चार्टर्ड Learjet 45 में अजित पवार के साथ दो स्टाफ मेंबर, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और दो क्रू मेंबर सवार थे. हादसे में इन सभी की मौत हो गई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Jan 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज 28 जनवरी को विमान हादसे में निधन हो गया. वह मुंबई से बारामती एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे. वहीं लैंड करते वक्त उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी चपेट में आकर विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई. 

क्या है Learjet 45 की खासियत? 

सफर के दौरान अजित पवार बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 बिजनेस जेट में सवार थे. बता दें कि कनाडाई कंपनी बॉम्बार्डियर (Bombardier Aerospace) Learjet 45 बनाती है, जबकि भारत में इसके ऑपरेशन का जिम्मा VSR Ventures संभालती है. कंपनी VT-SSK के नाम पर रजिस्टर्ड है. करीब 16 साल पुराना यह बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 एक मीडियम साइज का बिजनेस जेट है, जिसमें दो इंजन लगे होते हैं. इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट और VIP दौरे के लिए किया जाता है.

सबसे पहले इसे जनवरी 1998 में पेश किया गया था. इस विमान में करीब 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना रूके लगभग 2630-3795 किमी की दूरी तय कर सकता है. इसकी स्पीड लिमिट लगभग 460 ktas (852 किमी/घंटा) है और सर्विस सीलिंग लगभग 51,000 फीट है. बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 बिजनेस जेट के केबिन की लंबाई 19.9 फीट, ऊंचाई 4.10 फीट और चौड़ाई 5.1 फीट है. इसकी और भी कई खासियत हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम, ट्रैफिक अलर्ट एंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (TCAS), वेदर रडार जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं.

कितनी है Learjet aircraft कीमत? 

Learjet aircraft के नए और अपग्रेडेड मॉडल की कीमत अमूमन 10 मिलियन डॉलर है, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 80 करोड़ से ज्यादा है. वहीं, पहले इस्तेमाल किए जा चुके Learjet 45 की कीमत 2.5-4.5 मिलियन डॉलर के बीच है. साल 2000 से पहले बने Learjet एयरक्राफ्ट के मॉडल की कीमत 900,000- 1.5 मिलियन डॉलर के बीच है. Learjet 45 के ऑपरेशन में भी बड़ा खर्च आता है. इसके इस्तेमाल, सफर के घंटे और मेंटेनेंस पर सालाना 600,000-800,000 डॉलर का खर्च बैठता है. कंपनी चार्टर सर्विस के लिए 3000-4500 डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से फीस लेती है. 

पहले भी हो चुका है हादसे का शिकार

इससे पहले 14 सितंबर 2023 को VSR द्वारा ऑपरेट किया जा रहा एक और Learjet विमान हादसे का शिकार हुआ था. उस वक्त यह विशाखापत्तनम से छह यात्रियों को लेकर आ रहा था, लेकिन भारी बारिश और कम विजिबिलिटी के कारण यह मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश-लैंड हो गया था.

इससे भी पहले 4 नवंबर, 2008 को प्लेन सेंट्रल मैक्सिको सिटी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. उस दौरान इसमें मैक्सिको के गृह सचिव जुआन कैमिलो मौरिनो और नौ अन्य लोग सवार थे. उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान मैक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ते समय तेज टर्बुलेंस की चपेट में आकर यह हादसे का शिकार हुआ था, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई थी.

Published at : 28 Jan 2026 01:37 PM (IST)
Ajit Pawar Ajit Pawar Plane Crash Bombardier Aerospace VSR Aviation
Embed widget