होम लोन क्यों हो जाता है रिजेक्ट? इन 4 वजहों से अटक सकता है आपका आवेदन, जानें डिटेल

होम लोन क्यों हो जाता है रिजेक्ट? इन 4 वजहों से अटक सकता है आपका आवेदन, जानें डिटेल

आप भी घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और लोन के सहारे अपने खुद के घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि बैंक आपके आवेदन में सबसे पहले किन बातों को देखता है...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 03 Jan 2026 07:57 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom


Home Loan Rejection Reasons: लगभग हर भारतीय का सपना होता है कि वह अपना खुद का घर खरीदे. लेकिन बढ़ती महंगाई और प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतों के चलते ज्यादातर लोगों को इसके लिए बैंक से होम लोन लेना पड़ता है. अगर आप भी घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और लोन के सहारे इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि बैंक आपके आवेदन में सबसे पहले किन बातों को देखता है.

बैंक आपकी आय, क्रेडिट स्कोर और नौकरी की स्थिरता जैसी कई चीजों की जांच करता है. इनमें से किसी एक में भी कमी रह जाए, तो आपका लोन आवेदन अटक सकता है या रिजेक्ट हो सकता है. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में जिनपर ध्यान नहीं देने से आपको होम लोन मिलने में परेशानी हो सकती हैं....

1. सिबिल स्कोर का रखें ध्यान

होम लोन के अलावा भी बहुत से जगहों पर आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है. अगर आपका सिबिल स्कोर बैंक के तय सीमा ने नीचे होता हैं तो बैंक लोन आवेदन को रिजेक्ट कर देती है. एक अच्छा सिबिल स्कोर होने से होम लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है. साथ ही बैंक अच्छे सिबिल स्कोर वाले व्यक्ति को ब्याज दरों में छूट भी दे सकते हैं. 

2. इनकम की शर्त

होम लोन देते वक्त बैंक आवेदनकर्ता के इनकम की जानकारी लेती है. ज्यादातर बैंकों में न्यूनतम आय की सीमा तय की गई है. अगर इस सीमा से नीचे आपका इनकम होगा तो, लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है. साथ ही आपकी इनकम का सीधा असर आपके लोन अमाउंट पर पड़ता है. कम इनकम पर बैंक बड़ी रकम देने से बचती है. 

3. नौकरी की स्थिरता है जरूरी

बैंक सबसे पहले यह देखते हैं कि आपकी नौकरी कितनी स्थिर है. अगर आप बार-बार नौकरी बदलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं. साथ ही आपकी आमदनी नियमित नहीं है, तो बैंक को लोन चुकाने में जोखिम लगता है. ऐसे में होम लोन मंजूर होने में दिक्कत आ सकती है या आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है.

4. गलत जानकारी देने से बचें

बैंक में होम लोन से संबंधित जानकारी देते समय गलत जानकारी देना लोन आवेदन के रिजेक्ट होने की वजह बन सकता है. इसलिए ध्यानपूर्वक सारी जानकारी सही-सही भरनी चाहिए. कुछ चीजों की जानकारी न होने पर आप बैंक से इस बारे में पूछ सकते हैं. 

Published at : 03 Jan 2026 06:55 PM (IST)
Embed widget