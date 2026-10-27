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हिंदी न्यूज़बिजनेसSwiggy का बड़ा तोहफा, 25 लाख डिलीवरी बॉय को देगी 10 लाख का बीमा

Swiggy का बड़ा तोहफा, 25 लाख डिलीवरी बॉय को देगी 10 लाख का बीमा

स्विगी अपने डिलीवरी बॉयज को दीपावली पर बड़ा तोहफा देने जा रही है. कंपनी ने फैसला किया है कि वो जल्दी ही डिलीवरी करने वाले करीब 25 लाख कर्मचारियों का 10 लाख रुपये का बीमा करवाएगी.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Oct 2026 05:08 PM (IST)
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फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी अपने साथ जुड़े लाखों डिलीवरी बॉयज को बड़ा तोहफा देने वाली है. दीपावली के मौके पर कंपनी करीब 25 लाख डिलीवरी बॉयज का बीमा रिन्यू करवाने वाली है.    इस बारे में खुद कंपनी ने एक प्रेस नोट जारी कर बाताया है. इसी के साथ कंपनी ने बताया है कि इस बीमा रिन्यूअल में क्या- क्या फायदे मिलेंगे.

कंपनी इसके लिए इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस जो पहले रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, उसी के साथ ये इंश्योरेंस प्रोग्राम रिन्यू करने वाली है. इस प्रोग्राम के तहत फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, एक्सिडेंट डेथ कवर और हॉस्पिटल का कवर देने वाली है.

क्या बोली कंपनी?
स्विगी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फूड मार्केटप्लेस सौरव गोयल ने बताया कि, 'स्विगी का डिलीवरी पार्टनर इंश्योरेंस प्रोग्राम भारत की गिग इकॉनमी में सुरक्षा की सबसे व्यापक पहलों में से एक बन गया है. पिछले साल हमारे लाखों पार्टनर्स इस इंश्योरेंस के दायरे में आए थे'.

इंश्योरेंस रिन्यूअल के फायदे
स्विगी अपने डिलीवरी पार्टनर्स का इंश्योरेंस रिन्यू करवा ही है, जिसके उन्हें कई फायदे भी मिलने वाले हैं. जो इस प्रकार हैं:

  • हर डिलीवरी बॉय को 10 लाख रुपये का एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलेगा. इसमें डिलीवरी के दौरान मौत, विकलांगता आदि को भी कवर किया जा रहा है.
  • इसके अलावा 2 लाख रुपये का इन-पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर दिया जा रहा है.
  • परिवार के लिए 1 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज भी मिलेगा.
  • ये पॉलिसी हॉस्पिटल में भर्ती होने, डे-केयर प्रक्रियाओं, मैटरनिटी लाभों और आउटपेशेंट इलाज के लिए कैशलेस और रीइम्बर्समेंट की सुविधा देगी. 

कंपनी कर रही सुविधाओं का विस्तार
कंपनी ने ये भी बताया है कि इस तरह की पहल करने का कंपनी उद्देश्य अपनी सेवाओं और सुविधाओं में विस्तार करना है. कंपनी चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसे स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपायों का विस्तार और ज्यादा शहरों में करने की प्लानिंग कर रही है. इससे पूरे देश में डिलीवरी पार्टनर्स को फाइनेंशियल सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी सहायता के साथ-साथ, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी.

ये भी पढ़ें: E20: पेट्रोल में मिलाया जाएगा 20% से ज्यादा एथेनॉल? मंत्री हरदीप पुरी ने बताया

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 27 Oct 2026 05:08 PM (IST)
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Swiggy Delivery Boys Insurance
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