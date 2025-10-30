पैसों का कर लें बंदोबस्त, निवेश का आ रहा जोरदार मौका! जानें कब होगी Groww IPO की ओपेनिंग?

Groww IPO: स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ग्रो (Groww) की पेरेंट कंपनी बिलियनब्रेन गेराज वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ लाने की तैयारी में है. कंपनी ने अपने 6,632 करोड़ रुपये के अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है, जो 95-100 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है. हर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपये है.

आईपीओ 4 नवंबर को खुलेगा और 7 नवंबर को बंद होगा. आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर-सेल (OFS) दोनों शामिल हैं. आईपीओ में 1,060 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे और OFS विंडो के तहत मौजूदा शेयरधारक 55,72,30,051 इक्विटी शेयर बेचेंगे. निवेशक चाहे तो ग्रो के प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूचुअल फंड्स, शेयरों, डिजिटल गोल्ड, ETFs, IPOs और अमेरिकी स्टॉक्स में दांव लगा सकते हैं.

कितने शेयरों के लिए लगानी होगी बोली?

आईपीओ लाने का कंपनी का मकसद निवेशकों को एक मौका देना है, जिससे आने वाले समय में कंपनी के ग्रोथ का वे भी हिस्सा बन सके. रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, आईपीओ का फ्लोर प्राइस अंकित मूल्य का 47.50 गुना है और कैप प्राइस इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का 50 गुना है. निवेशक मिनिमम 150 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं. उसके बाद 150 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है.

2016 में शुरू की गई इस कंपनी के प्रमोटर ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह हैं. आईपीओ के जरिए पीक XV पार्टनर्स, रिबिट कैपिटल, वाई कॉम्बिनेटर और टाइगर ग्लोबल जैसे निवेशक अपना शेयर बेच सकते हैं.इसके 1.4 करोड़ से ज्यादा एक्टिव रिटेल इनवेस्टर हैं.



किसके लिए कितना हिस्सा?

आईपीओ में में 75 परसेंट हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए, 10 परसेंट हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए और 15 परसेंट हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NIIs) के लिए रिजर्व्ड रखा गया है. कारोबारी साल 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 327 परसेंट बढ़ा था, जबकि रेवेन्यू में भी 45 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 948.47 करोड़ रुपये रहा, जबकि इस दौरान कंपनी ने 378.37 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. EBITDA 418.75 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

कितना है GMP?

ग्रे मार्केट में कंपनी के अनलिस्टेड शेयर 11 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो लिस्टिंग पर प्रति शेयर 11 रुपये के मुनाफे का संकेत दे रहा है. इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, एक्सिस कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं. इश्यू का रजिस्ट्रार MUFG इनटाइम इंडिया है, जिसे पहले लिंक इनटाइम इंडिया के नाम से जाना जाता था.

