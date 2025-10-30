हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसपैसों का कर लें बंदोबस्त, निवेश का आ रहा जोरदार मौका! जानें कब होगी Groww IPO की ओपेनिंग?

पैसों का कर लें बंदोबस्त, निवेश का आ रहा जोरदार मौका! जानें कब होगी Groww IPO की ओपेनिंग?

Groww IPO: स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स का आईपीओ 4 नवंबर को खुलेगा और 7 नवंबर को बंद होगा. आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर-सेल (OFS) दोनों शामिल हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 30 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

Groww IPO:  स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ग्रो  (Groww) की पेरेंट कंपनी बिलियनब्रेन गेराज वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ लाने की तैयारी में है. कंपनी ने अपने 6,632 करोड़ रुपये के अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है, जो 95-100 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है. हर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपये है.

आईपीओ 4 नवंबर को खुलेगा और 7 नवंबर को बंद होगा. आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर-सेल (OFS) दोनों शामिल हैं. आईपीओ में 1,060 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे और OFS विंडो के तहत मौजूदा शेयरधारक 55,72,30,051 इक्विटी शेयर बेचेंगे. निवेशक चाहे तो ग्रो के प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूचुअल फंड्स, शेयरों, डिजिटल गोल्ड, ETFs, IPOs और अमेरिकी स्टॉक्स में दांव लगा सकते हैं.

कितने शेयरों के लिए लगानी होगी बोली? 

आईपीओ लाने का कंपनी का मकसद निवेशकों को एक मौका देना है, जिससे आने वाले समय में कंपनी के ग्रोथ का वे भी हिस्सा बन सके. रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, आईपीओ का फ्लोर प्राइस अंकित मूल्य का 47.50 गुना है और कैप प्राइस इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का 50 गुना है. निवेशक मिनिमम 150 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं. उसके बाद 150 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है.

2016 में शुरू की गई इस कंपनी के प्रमोटर ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह हैं. आईपीओ के जरिए पीक XV पार्टनर्स, रिबिट कैपिटल, वाई कॉम्बिनेटर और टाइगर ग्लोबल जैसे निवेशक अपना शेयर बेच सकते हैं.इसके 1.4 करोड़ से ज्यादा एक्टिव रिटेल इनवेस्टर हैं. 

किसके लिए कितना हिस्सा? 

आईपीओ में में 75 परसेंट हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए, 10 परसेंट हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए और 15 परसेंट हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NIIs) के लिए रिजर्व्ड रखा गया है. कारोबारी साल 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 327 परसेंट बढ़ा था, जबकि रेवेन्यू में भी 45 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 948.47 करोड़ रुपये रहा, जबकि इस दौरान कंपनी ने 378.37 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. EBITDA 418.75 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. 

कितना है GMP? 

ग्रे मार्केट में कंपनी के अनलिस्टेड शेयर 11 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो लिस्टिंग पर प्रति शेयर 11 रुपये के मुनाफे का संकेत दे रहा है. इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, एक्सिस कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं. इश्यू का रजिस्ट्रार MUFG इनटाइम इंडिया है, जिसे पहले लिंक इनटाइम इंडिया के नाम से जाना जाता था.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 30 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
Upcoming IPO Groww Groww IPO Billionbrains Garage Ventures IPO
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
