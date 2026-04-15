हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबैंक FD या स्मॉल सेविंग्स? 2026 में निवेश के लिए कौनसा विकल्प है सबसे दमदार? जानिए

बैंक FD या स्मॉल सेविंग्स? 2026 में निवेश के लिए कौनसा विकल्प है सबसे दमदार? जानिए

Bank FDs VS Small Savings: बैंक FD या स्मॉल सेविंग्स जानिए कौन-सा ऑप्शन देगा आपको ज्यादा फायदा और बेहतर रिटर्न. लिक्विडिटी, ब्याज दर और टैक्स के आधार पर समझें किसमें इन्वेस्ट करना रहेगा आपके लिए सही.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

Bank FDs VS Small Savings Schemes: आजकल महंगाई दर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते काफी लोग अब अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए सेविंग करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कब, कौन-सी इमरजेंसी आ जाए कुछ नहीं पता होता. ऐसे में लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं. बैंक FD और स्मॉल सेविंग्स योजनाएं दो सबसे लोकप्रिय ऑप्शन बनकर सामने आते हैं, लेकिन दोनों के अपने-अपने फायदे और सीमाएं हैं, इसलिए लोगों को सही ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए.

सबसे जरूरी बात यह है कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में सरकार ने स्मॉल सेविंग्स योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है तो वहीं बैंक FD की दरें लगभग 6.25 प्रतिशत से 6.66 प्रतिशत के बीच हैं, जबकि स्मॉल सेविंग्स योजनाएं अब भी 8.2 प्रतिशत तक रिटर्न दे रही हैं. ऐसे में इन्वेस्टर्स के सामने सवाल है कि वे FD की सुविधा चुनें या ज्यादा रिटर्न के लिए सरकारी योजनाओं में इन्वेस्ट करें.

ब्याज दरों में कौन आगे?

अगर रिटर्न की बात करें तो स्मॉल सेविंग्स योजनाएं बैंक FD से बेहतर नजर आती हैं जानिए कैसे?

  • सुकन्या समृद्धि योजना: 8.2 प्रतिशत
  • NSC: 7.7 प्रतिशत
  • किसान विकास पत्र: 7.5 प्रतिशत
  • मासिक आय योजना: 7.4 प्रतिशत
  • PPF: 7.1 प्रतिशत
  • पोस्ट ऑफिस सेविंग: 4 प्रतिशत

वहीं बैंक FD दरें देखी जाए तो

  • SBI, HDFC, ICICI: 6.25 प्रतिशत
  • कोटक महिंद्रा: 6.50 प्रतिशत
  • Yes बैंक: 6.66  प्रतिशत

लॉक-इन और लिक्विडिटी

बता दें कि बैंक FD ज्यादा लचीली होती हैं. आप कम या ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल भी सकते हैं (पेनल्टी के साथ). अगर वहीं बात करें स्मॉल सेविंग्स योजनाओं का तो इसमें लॉक-इन ज्यादा होता है.

  • NSC: 5 साल
  • PPF: 15 साल
  • सुकन्या योजना: लंबी अवधि (बेटी की उम्र तक)

इसलिए ये योजनाएं लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए बेहतर होती हैं.

टैक्स में किसका फायदा?

स्मॉल सेविंग्स योजनाओं में इन्वेस्ट करने पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है. कुछ योजनाओं में ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलती है. वहीं दूसरी तरफ, बैंक FD का ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है, जिससे असली रिटर्न कम हो सकता है.

कौन ज्यादा सुरक्षित है?

दोनों ही ऑप्शन सुरक्षित माने जाते हैं. स्मॉल सेविंग्स योजनाएं सरकार के समर्थित होती हैं, वहीं जबकि बैंक FD भी बड़ें बैंकों में सुरक्षित रहती हैं. इसलिए जोखिम के मामले में दोनों भरोसेमंद हैं.

क्या दोनों में इन्वेस्ट करना सही है?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एक ऑप्शन चुनने के बजाय दोनों में इन्वेस्ट करना बेहतर होता है. इससे आपको FD से लिक्विडिटी और स्मॉल सेविंग्स योजनाओं से ज्यादा रिटर्न और टैक्स फायदा मिल सकता है.

और पढ़ें
Published at : 15 Apr 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Bank Fixed Deposit Small Savings Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बैंक FD या स्मॉल सेविंग्स? 2026 में निवेश के लिए कौनसा विकल्प है सबसे दमदार? जानिए
बैंक FD या स्मॉल सेविंग्स? 2026 में निवेश के लिए कौनसा विकल्प है सबसे दमदार? जानिए
बिजनेस
TCS Nashik News: जरूरतमंदों को बनाया शिकार, यौन शोषण और टारगेटेड धर्मांतरण के सनसनीखेज आरोप
जरूरतमंदों को बनाया शिकार, यौन शोषण और टारगेटेड धर्मांतरण के सनसनीखेज आरोप
बिजनेस
Gold-Silver Price Today Live: अक्षय तृतीया से पहले बढ़ा सोने का रेट, चांदी में भी उछाल; जानें आपके शहर का ताजा भाव
अक्षय तृतीया से पहले बढ़ा सोने का रेट, चांदी में भी उछाल; जानें आपके शहर का ताजा भाव
बिजनेस
8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट, न्यूनतम वेतन 69000 करने की मांग, सालाना 6% इंक्रीमेंट का प्रस्ताव, अड़ीं यूनियन
8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट, न्यूनतम वेतन 69000 करने की मांग, सालाना 6% इंक्रीमेंट का प्रस्ताव, अड़ीं यूनियन
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑफिसर को बचाने नहीं ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने ट्रंप ने भेजा था फाइटर जेट? सैटेलाइट से खुलासा
ऑफिसर को बचाने नहीं ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने ट्रंप ने भेजा था फाइटर जेट? सैटेलाइट से खुलासा
बिहार
सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव बोले, 'BJP के सर्वोच्च नेताओं की पर्ची पर भारी पड़ी नीतीश की मर्जी'
सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव बोले, 'BJP के सर्वोच्च नेताओं की पर्ची पर भारी पड़ी नीतीश की मर्जी'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
बॉलीवुड
महाराजा लुक में BMW से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में घुसा था अंजान शख्स,ऐसे खुली पोल
महाराजा लुक में BMW से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में घुसा था अंजान शख्स,ऐसे खुली पोल
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
पंजाब
परिसीमन से बदलेगा पंजाब और हरियाणा का सियासी संतुलन? सुखबीर सिंह बादल के बयान ने मचाई खलबली
परिसीमन से बदलेगा पंजाब और हरियाणा का सियासी संतुलन? सुखबीर सिंह बादल के बयान ने मचाई खलबली
Home Tips
Washing Machine Stain Problem: क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
टेक्नोलॉजी
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Embed widget