क्या और सस्ता होगा सस्ता? सरकार ने उठाया बड़ा कदम, घटा दिया बेस इम्पोर्ट प्राइस

Gold Base Import Price: सरकार ने सोने-चांदी के बेस इम्पोर्ट प्राइस में कटौती की है. सोने के लिए 42 डॉलर प्रति 10 ग्राम और चांदी के लिए 107 डॉलर प्रति किलोग्राम बेस इम्पोर्ट प्राइस घटाया है. ग्लोबल मार्केट में सोने-चांदी की कीमत में जारी उतार-चढ़ाव के बीच देश में इसके कारोबार को बढ़ावा देने और कीमतों को काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.

बेस प्राइस का इस्तेमाल आयात पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है. बेस इम्पोर्ट प्राइस हर 15 दिन में अपडेट किया जाता है. बेस प्राइस कम कर सरकार आयातकों पर टैक्स का बोझ कम करती है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर करने में भी मदद मिल सकती है.

भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर

बेस प्राइस कम होने से सोने का आयात सस्ता होगा, जिसका फायदा कहीं न कहीं ग्राहकों को भी मिल सकता है. भारत चीन के बाद सोने का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है. वहीं, चांदी के सबसे बड़े इम्पोर्टर की लिस्ट में भारत का नाम पहले नंबर पर है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से मंगाता है. सोने के टोटल आयात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 40 परसेंट है. वहीं, दूसरे नंबर पर UAE है, जिसकी सोने के आयात में हिस्सेदारी 16 परसेंट और तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका लगभग 10 परसेंट के साथ है. कारोबारी साल 2023-24 में भारत ने 48 देशों से सोने का आयात किया. 2024-25 में साल-दर-साल सोने का आयात 27.3 परसेंट बढ़कर 58 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया.

कितनी है आज सोने-चांदी की कीमत?

आज नवंबर की पहली तारीख में भारत में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. 100 ग्राम सोने की कीमत 2,100 रुपये गिरकर 2,800 रुपये पर आ गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 210 रुपये घटकर 280 रुपये पर आ गई है.

आज 10 ग्राम सोने का भाव 280 रुपये घटकर 1,23,000 रुपये और 100 ग्राम सोने का भाव 2,800 रुपये घटकर 12,30,000 रुपये रह गया. इसके अलावा, 8 ग्राम सोने का भाव 224 रुपये घटकर 98,400 रुपये और 1 ग्राम सोने का भाव 28 रुपये घटकर 12,300 रुपये पर आ गया. सोने के उलट, 1 नवंबर को चांदी की कीमतों में उछाल आया. चांदी का भाव 1,000 रुपये बढ़कर 1,52,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया.

