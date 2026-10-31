पिछले कुछ सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वॉल स्ट्रीट की सबसे पसंदीदा कहानी थी. चिप्स में बिलियनों डॉलर डालो, डेटा सेंटर बनाओ, क्रांति का वादा करो और वैल्यूएशन आसमान छूते देखो. लेकिन अक्टूबर 2026 के आखिरी हफ्ते में वह कहानी एक ठंडी हकीकत से टकरा गई. 29 अक्टूबर को गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट का शेयर 12.6% गिरकर 283.82 डॉलर पर बंद हुआ. एक ही दिन में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा स्वाहा हो गया. यह वॉल स्ट्रीट के इतिहास में किसी कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा एक दिवसीय नुकसान है.

सिलिकॉन वैली से शंघाई तक, AI का 'ट्रेड' अब एक ही सवाल से जूझ रहा है- खर्चा खरबों का, रिटर्न कब?

अल्फाबेट में ऐसा क्या हुआ कि 500 बिलियन डॉलर उड़ गए?

अल्फाबेट की तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजे उम्मीद से कम रहे, लेकिन असली दिक्कत सिर्फ 'कम कमाई' नहीं थी.

AI मोड की कमाई कम: कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़कर 127.6 बिलियन डॉलर हुआ, लेकिन विज्ञापन कारोबार उम्मीद से पीछे रह गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अल्फाबेट के अधिकारियों ने खुद माना कि गूगल का AI Mode नॉर्मल सर्च की तुलना में कम विज्ञापन कमाई कर रहा है. यानी गूगल जिस AI के जरिए अपने सर्च बिजनेस को 'रीइन्वेंट' कर रहा है, वही AI उसकी कमाई की मशीन को कमजोर कर रहा है. इसने निवेशकों की नींद उड़ा दी.

कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़कर 127.6 बिलियन डॉलर हुआ, लेकिन विज्ञापन कारोबार उम्मीद से पीछे रह गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अल्फाबेट के अधिकारियों ने खुद माना कि गूगल का AI Mode नॉर्मल सर्च की तुलना में कम विज्ञापन कमाई कर रहा है. यानी गूगल जिस AI के जरिए अपने सर्च बिजनेस को 'रीइन्वेंट' कर रहा है, वही AI उसकी कमाई की मशीन को कमजोर कर रहा है. इसने निवेशकों की नींद उड़ा दी. पैसा जला, कमाई नहीं दिखी: अल्फाबेट ने अकेले Q3 में 514 बिलियन डॉलर का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया. इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो लगातार दूसरी तिमाही में नेगेटिव रहा यानी करीब 90.7 बिलियन डॉलर का नेट कैश आउटफ्लो. कंपनी कमा तो रही है, लेकिन AI के लिए इतना खर्च कर रही है कि हाथ में नकदी नहीं बच रही. इसके उलट, माइक्रोसॉफ्ट ने उसी तिमाही में 186 बिलियन डॉलर का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कमाया और वह अकेली बड़ी टेक कंपनी है जो इस मामले में हरी बनी हुई है.

अल्फाबेट ने अकेले Q3 में 514 बिलियन डॉलर का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया. इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो लगातार दूसरी तिमाही में नेगेटिव रहा यानी करीब 90.7 बिलियन डॉलर का नेट कैश आउटफ्लो. कंपनी कमा तो रही है, लेकिन AI के लिए इतना खर्च कर रही है कि हाथ में नकदी नहीं बच रही. इसके उलट, माइक्रोसॉफ्ट ने उसी तिमाही में 186 बिलियन डॉलर का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कमाया और वह अकेली बड़ी टेक कंपनी है जो इस मामले में हरी बनी हुई है. कर्ज का पहाड़: अल्फाबेट का लॉन्ग-टर्म डेट एक साल में 479% उछलकर 125.1 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले साल सिर्फ 21.6 बिलियन डॉलर था. AI के लिए उधार लेकर सर्वर और डेटा सेंटर बनाना अब वॉल स्ट्रीट को महंगा लगने लगा है.

चीन का 'AI बब्ल' पहले ही फूट चुका

अगर अल्फाबेट को एक झटका लगा है, तो चीन का AI बाजार पहले से ही ढह रहा है:

700% की उड़ान से 50% की गिरावट: चीन के टेक और सेमीकंडक्टर शेयरों के सूचकांक STAR50 ने पिछले कुछ समय में निवेशकों को 700% तक का रिटर्न दिया था, लेकिन 26 अक्टूबर 2026 तक यह अपने उच्चतम स्तर से लगभग 40% गिर चुका था. महज साढ़े तीन महीनों में 480 बिलियन डॉलर की संपत्ति खत्म हो गई. यहां तक कि रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री (Unitree) के शेयर अगस्त में लिस्टिंग के बाद से आधे हो चुके हैं.

चीन के टेक और सेमीकंडक्टर शेयरों के सूचकांक STAR50 ने पिछले कुछ समय में निवेशकों को 700% तक का रिटर्न दिया था, लेकिन 26 अक्टूबर 2026 तक यह अपने उच्चतम स्तर से लगभग 40% गिर चुका था. महज साढ़े तीन महीनों में 480 बिलियन डॉलर की संपत्ति खत्म हो गई. यहां तक कि रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री (Unitree) के शेयर अगस्त में लिस्टिंग के बाद से आधे हो चुके हैं. CSI300 की सबसे बड़ी गिरावट: चीन का ब्लू-चिप CSI300 इंडेक्स अक्टूबर 2026 में 8.5% गिरा, जो एक दशक से ज्यादा की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है. पिछले 12 हफ्तों में इसने 15% गंवाया है. UBS के चीन इंटरनेट रिसर्च हेड केनेथ फॉन्ग के मुताबिक, निवेशक अब AI खर्च को 'स्थायी कमाई का बोझ' मानने लगे हैं, जबकि भविष्य की कैश फ्लो और AI मॉनेटाइजेशन को बहुत कम कीमत दे रहे हैं.

यह सिलसिला कहां-कहां फैला?

सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर: इंटेल के शेयर 25% से ज्यादा गिरे, क्योंकि कंपनी का Q4 रेवेन्यू फोरकास्ट 15-16 बिलियन डॉलर था, जबकि विश्लेषकों को 17.07 बिलियन डॉलर की उम्मीद थी. नतीजतन, एनवीडिया, AMD, क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम समेत पूरी चिप सप्लाई चेन लाल हो गई. कोरियाई मेमोरी दिग्गज SK हायनिक्स 7% से ज्यादा गिरा.

इंटेल के शेयर 25% से ज्यादा गिरे, क्योंकि कंपनी का Q4 रेवेन्यू फोरकास्ट 15-16 बिलियन डॉलर था, जबकि विश्लेषकों को 17.07 बिलियन डॉलर की उम्मीद थी. नतीजतन, एनवीडिया, AMD, क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम समेत पूरी चिप सप्लाई चेन लाल हो गई. कोरियाई मेमोरी दिग्गज SK हायनिक्स 7% से ज्यादा गिरा. भारत पर असर: भारतीय IT सेक्टर पहले से ही विदेशी निवेशकों की निकासी से जूझ रहा है. अक्टूबर 2024 से अब तक लगभग 10 बिलियन डॉलर की FPI निकासी हो चुकी है. अब अल्फाबेट के इस ऐतिहासिक रूट ने भारतीय IT शेयरों पर दोहरा दबाव बना दिया है. 29 अक्टूबर को ग्लोबल टेक सेलऑफ ने कुल मिलाकर 600 बिलियन डॉलर की संपत्ति मिटा दी, जो भारत की कुल बाजार पूंजी (5.02 लाख करोड़ डॉलर) के 12% के बराबर है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह करेक्शन भारत के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इससे विदेशी पैसा महंगे AI हार्डवेयर से हटकर भारतीय IT सर्विसेज की ओर लौट सकता है.

AI का 'हनीमून' खत्म, अब 'हिसाब' का दौर

इस पूरी तबाही का एक ही सबक है कि निवेशक अब AI के वादों से नहीं, कमाई से चलेंगे. पिछले कुछ सालों में कंपनियों ने 'AI' शब्द जोड़कर अपनी वैल्यूएशन बढ़ाई, लेकिन जब अल्फाबेट जैसी दिग्गज कंपनी यह कहने को मजबूर हो कि उसका AI सर्च कम पैसा कमा रहा है, तो बाजार ने साफ संदेश दे दिया कि खर्च करना आसान है, कमाना मुश्किल.

अब सबकी नजर अगले कुछ महीनों पर है कि क्या AI में डाले गए खरबों डॉलर का कोई ठोस रिटर्न दिखता है? अगर नहीं, तो यह गिरावट सिर्फ एक 'करेक्शन' नहीं, बल्कि उस बड़े AI बब्ल का पहला धमाका साबित हो सकती है जिसकी चेतावनी विश्लेषक सालों से दे रहे थे.