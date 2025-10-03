Google में नहीं थम रही छंटनी, पिछले महीने 200 स्टाफ के बाद फिर 100 को किया बाहर, जानें वजह

Google Layoffs: एआई के तेजी से विकास के बाद कई कंपनियों में छंटनी का सिलसिला जारी है और गूगल में हाल ही में इसका एक और उदाहरण देखने को मिला है. पिछले महीने करीब 200 कर्मचारियों को बाहर करने के बाद, इस महीने गूगल ने फिर से लगभग 100 से अधिक स्टाफ को निकाल दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, निकाले गए कर्मचारी मुख्यतः डिजाइनिंग वर्क में लगे हुए थे और इस छंटनी का असर क्लाउड डिविजन के क्वांटिटेटिव यूजर एक्सपेरियंस रिसर्च, प्लेटफॉर्म और सर्विस एक्सपेरियंस विभागों पर पड़ा है.

गूगल में जबरदस्त छंटनी

इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी डेटा, सर्वे और रिसर्च के जरिए यूजर्स के बिहेवियर पैटर्न का पता लगाना थी, ताकि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में मदद मिल सके. कई टीमों में स्टाफ की संख्या आधी कर दी गई, जबकि कुछ अन्य कर्मचारियों को कहा गया कि वे दिसंबर तक अन्य भूमिका के लिए तैयार रहें.

गूगल में यह छंटनी संस्थागत बदलाव का हिस्सा है, जिसमें एआई पर लगातार जोर दिया जा रहा है. कंपनी एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रही है और संसाधनों को उन जगहों पर लगाकर व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस बढ़ा रही है.

एक साल में तीसरी बार छंटनी

यह दो महीने में दूसरी बार गूगल की क्लाउड डिविजन में हुई छंटनी है. पिछले महीने संविदा पर काम कर रहे 200 से ज्यादा कर्मचारी, जो एआई टूल जैसे जेमिनी और एआई ओवरव्यूज में काम कर रहे थे, उन्हें भी निकाल दिया गया था. रिपोर्ट्स में वर्कर्स की कम सैलरी, नौकरी को लेकर असुरक्षा और स्टाफ-मैनेजमेंट के बीच बढ़ते तनाव का उल्लेख किया गया था. कुछ कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने वर्किंग कंडीशंस पर विरोध जताया था.

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में भी गूगल ने क्लाउड यूनिट में छंटनी की थी, ताकि लंबे समय में महत्वपूर्ण व्यवसाय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके.

ये भी पढ़ें: वैश्विक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक संघर्ष और वित्तीय असंतुलन..., अंतरराष्ट्रीय हलचल के बीच निर्मला ने बताई आज की चुनौतियां