सोना की कीमतें ऑल टाइम हाई पर; चांदी में भी जोरदार उछाल, निवेशक सेफ हेवन की ओर हो रहे शिफ्ट

Gold Silver Price: भारतीय कमोडिटी बाजार में बुधवार, 21 जनवरी के कारोबारी दिन जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. सोने की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंच गई है. वहीं चांदी की कीमतों में भी जोरदार उछाल है. इस तेजी के पीछे अमेरिका-यूरोप ट्रेड वॉर की संभावनाएं, डॉलर की कमजोरी और मजबूत रिटेल मांग को मुख्य कारण बताया जा रहा हैं.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी का गोल्ड फ्यूचर वायदा 1,58,250 रुपये (प्रति ग्राम) के आंकड़े तक पहुंच गया है. आइए जानते हैं, सोने-चांदी का ताजा भाव और इन बहुमूल्यों धातुओं में आई तेजी की वजह.....

वैश्विक स्तर पर बाजार में घबराहट

अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर निवेशकों की चिंता का कारण बन गया है. दोनों पक्षों के बीच ट्रेड वॉर की आशंका है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूरोपीय संसद जुलाई में हुए अमेरिकी व्यापार समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने पर विचार कर सकती है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी आक्रामक नीति से पीछे हटने से इनकार कर दिया है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 फरवरी से आठ यूरोपीय देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. वैश्विक स्तर पर पैदा हुए इन अनिश्चित हालातों के बीच निवेशक सेफ निवेश के तौर पर सोने-चांदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

एमसीएक्स पर गोल्ड-सिल्वर का ताजा भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे 1,57,750 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ट्रेड क रहा था. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,50,565 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 7185 रुपये की तेजी दिखा रहा था. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,58,339 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 3,32,142 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 8850 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 3,34,027 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था.

निवेशक सेफ निवेश विकल्प की ओर हो रहे आकर्षित

वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता और ट्रेड वॉर की आशंका के चलते निवेशकों का भरोसा जोखिम वाले एसेट्स से डगमगाया है. इसी वजह से वे अब सेफ हेवन के तौर पर सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं.

