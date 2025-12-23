Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार, 23 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,38,297 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,36,744 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

23 दिसंबर की सुबह 9:55 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,38,300 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1550 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,38,381 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,700 रुपए

22 कैरेट - 1,27,150 रुपए

18 कैरेट - 1,04,060 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,550 रुपए

22 कैरेट - 1,27,000 रुपए

18 कैरेट - 1,03,910 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,310 रुपए

22 कैरेट - 1,27,700 रुपए

18 कैरेट - 1,06,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,550 रुपए

22 कैरेट - 1,27,000 रुपए

18 कैरेट - 1,03,910 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,600 रुपए

22 कैरेट - 1,27,050 रुपए

18 कैरेट - 1,03,960 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,700 रुपए

22 कैरेट - 1,27,150 रुपए

18 कैरेट - 1,04,060 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,600 रुपए

22 कैरेट - 1,27,050 रुपए

18 कैरेट - 1,03,960 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,550 रुपए

22 कैरेट - 1,27,000 रुपए

18 कैरेट - 1,03,910 रुपए

पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिल रही है. अगर आप आज सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर के ताजा भाव जरूर पता करना चाहिए. भारत में सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं हैं. यह भारतीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ हैं.

भारत में सोना खरीदारी को शुभ माना जाता हैं. शुभ अवसरों और त्योहारों पर जमकर सोना की खरीदारी की जाती है. लोगों का मानना है कि, सोना उनके लिए पॉजिटिव संकेत ले कर आता हैं. साथ ही निवेशक तो सोना को एक सेफ निवेश विकल्प मानते हैं. उनका मानना है कि, सोना उन्हें वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित रिटर्न दे सकता हैं.

