शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे कारोबारी सेशन 23 दिसंबर, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटिव रही. हालांकि, शुरुआती कारोबारी में ही बाजार में गिरावट देखने को मिली...
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे कारोबारी सेशन 23 दिसंबर, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
हालांकि, शुरुआती कारोबारी में ही बाजार में गिरावट देखने को मिली. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 122.62 अंक या 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,690.10 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 32.80 अंक या 0.13 फीसदी उछलकर 26,205.20 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:25 बजे तक, सेंसेक्स 127 अंक की गिरावट के साथ 85,439 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 21 अंक फिसलकर 26,151 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
पावरग्रिड, टाटा स्टील, टाइटन और एनटीपीसी
बीएसई के टॉप लूजर
टीसीएस, टेक महिंद्रा, इटरनल और एशियन पेंट
सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?
सोमवार 22 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 638.12 अंक या 0.75 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,567.48 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 206.00 अंक या 0.79 प्रतिशत उछलकर 26,172.40 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से ट्रेंट, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और सन फॉर्मा गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, एसबीआईएन, कोटल बैंक और बजाज फाइनेंस रहे थे.
निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो और निफ्टी 100 के शेयरों में तेजी थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 25 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 5 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
