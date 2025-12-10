Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 10 दिसंबर को हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,30,090 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,30,107 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

10 दिसंबर की सुबह 10:10 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,30,090 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 15 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,30,502 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,460 रुपए

22 कैरेट - 1,19,600 रुपए

18 कैरेट - 97,880 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,310 रुपए

22 कैरेट - 1,19,450 रुपए

18 कैरेट - 97,730 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,31,240 रुपए

22 कैरेट - 1,20,300 रुपए

18 कैरेट - 1,00,300 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,310 रुपए

22 कैरेट - 1,19,450 रुपए

18 कैरेट - 97,730 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,360 रुपए

22 कैरेट - 1,19,500 रुपए

18 कैरेट - 97,780 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,460 रुपए

22 कैरेट - 1,19,600 रुपए

18 कैरेट - 97,880 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,360 रुपए

22 कैरेट - 1,19,500 रुपए

18 कैरेट - 97,780 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,310 रुपए

22 कैरेट - 1,19,450 रुपए

18 कैरेट - 97,730 रुपए

सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है. दुनिया भर में हो रही घटनाएं, युद्ध जैसी स्थितियां, रुपये की कमजोर चाल और सरकार के टैक्स जैसी कई वजहें इसके रेट को प्रभावित करती रहती हैं. इसी कारण सोने की कीमतों में हर दिन बदलाव होता है.

सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद भी भारतीय सोने की खरीदारी करना पसंद करते हैं. लोगों का मानना है कि, सोना खरीदना उनके लिए शुभ संकेत लेकर आता है. यही कारण है कि, भारतीय हर शुभ अवसर पर सोना खरीदना पसंद करते हैं. शादी-विवाह के सीजन में तो सोने की मांग और अधिक हो जाती है. इस दौरान लोग जमकर सोने की खरीदारी करते हैं.

