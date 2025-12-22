Gold Price in Delhi: वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का असर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में भी साफ दिखाई दिया, जहां सोने की कीमत 1,685 रुपये की जोरदार बढ़त के साथ 1,38,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, जबकि चांदी के दाम भी 10,400 रुपये उछलकर 2,14,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए.

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, सोने और चांदी में यह तेजी केवल घरेलू मांग की वजह से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत रुझान के कारण आई है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि सोना और चांदी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जो सर्राफा बाजार में जारी मजबूती को दर्शाता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की हाजिर कीमत 80.85 डॉलर या 1.86 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,420.35 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि चांदी 2.31 डॉलर या 3.44 प्रतिशत चढ़कर 69.45 डॉलर प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर कारोबार करती दिखी.

क्यों बढ़ी मांग?

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती, बढ़ती राजकोषीय चिंताएं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर मोड़ा है, जिससे सोने और चांदी की मांग तेजी से बढ़ी है.

कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर सतीश डोंडापति के अनुसार, चांदी में रिकॉर्ड तेजी केवल निवेश मांग का ही नहीं, बल्कि सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से आ रही मजबूत मांग का भी संकेत है, जिसके चलते आने वाले समय में कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशकों की रुचि बनी रह सकती है. गौरतलब है कि इस साल सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: चार नए लेबर कोड की कई खूबियां, लेकिन इन पर क्यों नहीं गया सरकार का ध्यान?