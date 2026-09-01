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हिंदी न्यूज़बिजनेससोना 2000 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी में भी भारी गिरावट, आज क्या है Gold-Silver का दाम

सोना 2000 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी में भी भारी गिरावट, आज क्या है Gold-Silver का दाम

खुशखबरी! आज सोना और चांदी दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है. सोना कितना सस्ता हुआ और चांदी कितनी लुढ़की, इसका पूरा आंकड़ा यहां मौजूद है. यहां से आप शहर अनुसार गोल्ड- सिल्वर का दाम भी देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Sep 2026 09:29 AM (IST)
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जहां देशभर में गैस सिलेंडर, दूध, एटीएफ और ऑटो किराया ने लोगों को परेशान कर दिया है तो वहीं, दूसरी तरफ सोना- चांदी ने राहत भी दी है. आज सोना और चांदी, दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है. तीज- त्योहार के सीजन में सोने के गिरते दाम से आम आदमी को थोड़ा सुकून मिला है. यहां से आप सोना और चांदी, दोनों के भाव वो भी शहर अनुसार देख सकते हैं. साथ ही जान सकते हैं कि ये गिरावट कितने प्रतिशत की आई है. 

कितना सस्ता हुआ सोना?

आज 1 सितंबर, दिन मंगलवार को सोने की कीमत में 2,045 रुपये की गिरावट आई है. इसी के साथ आज सोना 1,54,236 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 2,045 रुपये यानी 1.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,54,236 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है. इसमें 2,680 लॉट का कारोबार हुआ है. अगर कारण के बारे में सोचें तो हाजिर बाजार में कमजोरी के रुख के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई है. वहीं, वैश्विक बाजार में सोना 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,432.51 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. 

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शहर अनुसार, सोने का भाव- 

  • दिल्ली- 1,54,236 रुपये प्रति 10 ग्राम 
  • मुंबई- 1,54,036 रुपये प्रति 10 ग्राम 
  • कोलकाता- 1,54,036 रुपये प्रति 10 ग्राम 
  • चेन्नई- 1,54,036 रुपये प्रति 10 ग्राम 
  • पटना- 1,54,136 रुपये प्रति 10 ग्राम 

कितनी सस्ती हुई चांदी?

अब चांदी की बात करें तो MCX के अनुसार, चांदी की कीमत में 1,955 रुपये की गिरावट आई है. इसके बाद आज चांदी के दाम 2,40,489 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में चांदी की कीमत 1,955 रुपये यानी 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,40,489 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है. इसमें 2,004 लॉट का कारोबार हुआ है. वहीं, वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमत 1.04 प्रतिशत लुढ़क कर 68.22 डॉलर प्रति औंस पर रह गयी है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Sep 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
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