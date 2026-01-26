Gold Price In India: भूराजनीतिक तनावों के बीच लगातार रिकॉर्ड बना रहे सोने की कीमतों में सोमवार को हल्की नरमी देखने को मिली है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,60,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,47,040 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. वहीं 18 कैरेट सोना 1,20,330 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है. आमतौर पर 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और निवेश के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि 22 और 18 कैरेट सोना आभूषण निर्माण में अधिक उपयोग किया जाता है.
चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली में चांदी 3,34,900 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले सत्रों के मुकाबले थोड़ी कमजोर मानी जा रही है.
अलग-अलग शहरों का ताजा भाव
शहरों के हिसाब से देखें तो मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोना 1,60,250 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,46,890 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,20,180 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,480 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 1,47,490 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,22,990 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. लखनऊ में भी दिल्ली के समान ही दाम देखने को मिले, जहां 24 कैरेट सोना 1,60,040 रुपये, 22 कैरेट 1,47,040 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,20,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.
बाजार जानकारों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और डॉलर की चाल के आधार पर आने वाले दिनों में सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.
सोना और चांदी के दाम रोज़ाना कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारणों के आधार पर तय होते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन कीमती धातुओं की कीमत अमेरिकी डॉलर में निर्धारित होती है, इसलिए डॉलर–रुपया विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत में सोने-चांदी के भाव पर पड़ता है; डॉलर मजबूत होने या रुपये के कमजोर होने पर कीमतें बढ़ जाती हैं. इसके अलावा भारत में सोने का बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है, ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अन्य टैक्स भी दाम तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं.
वैश्विक स्तर पर युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी या ब्याज दरों में बदलाव जैसी स्थितियां अनिश्चितता बढ़ाती हैं, जिससे निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने-चांदी की ओर रुख करते हैं और कीमतों में तेजी आती है.
भारत में सोने का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है, जहां शादी-ब्याह, त्योहारों और शुभ अवसरों पर इसकी मांग बढ़ जाती है, जो कीमतों को प्रभावित करती है. इसके साथ ही महंगाई के दौर और शेयर बाजार में जोखिम बढ़ने पर सोना एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, इसलिए निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी इसकी कीमतों को लंबे समय तक सहारा देती है.
