हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसवैश्विक रुझान, विदेशी निवेशकों के रुख और तिमाही नतीजों समेत ये फैक्टर तय करेंगे इस हफ्ते बाजार की चाल

वैश्विक रुझान, विदेशी निवेशकों के रुख और तिमाही नतीजों समेत ये फैक्टर तय करेंगे इस हफ्ते बाजार की चाल

Stock Market News: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), जो पिछले तीन महीनों से शुद्ध आधार पर बिकवाली कर रहे थे, अक्टूबर में अब तक 6,480 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेश के साथ खरीदार बन गए हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 08:58 PM (IST)
Preferred Sources

Stock Market This Week: इस हफ्ते स्थानीय शेयर बाजारों की दिशा वैश्विक रुझानों, विदेशी निवेशकों के रुख और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगी. जानकारों का मानना है कि त्योहारी हफ्ते होने के बावजूद बाजार में घटनाक्रमों की कमी नहीं रहेगी. बीएसई और एनएसई मंगलवार, 21 अक्टूबर को एक विशेष ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ सत्र का आयोजन करेंगे, जो दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा. इस दिन सामान्य कारोबार नहीं होगा, जबकि दिवाली बलिप्रतिपदा के अवसर पर बुधवार को शेयर बाजार बंद रहेंगे.

कैसी रहेगी बाजार की चाल?

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस चीफ (रिसर्च) अजित मिश्रा का कहना है कि छोटा कारोबारी सप्ताह घटनाओं से भरा रहेगा और निवेशकों के लिए कई प्रमुख कारक सामने आएंगे. बाजार सहभागी सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर प्रतिक्रिया देंगे, जो व्यापक बाजार की दिशा तय करेंगे.

उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को संवत 2082 की शुरुआत के प्रतीक के रूप में एक घंटे का दिवाली विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र भावनात्मक संकेतों और त्योहारी उत्साह के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

अजीत मिश्रा ने आगे बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी हैं, जिनमें कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जैसी प्रमुख कंपनियां अपने परिणाम पेश करेंगी. उन्होंने कहा कि चीन पर प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ, साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर भी निवेशकों की पैनी नजर रहेगी.

तिमाही नतीजों का बाजार पर असर

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI), जो पिछले तीन महीनों से शुद्ध आधार पर बिकवाली कर रहे थे, अक्टूबर में अब तक 6,480 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेश के साथ खरीदार बन गए हैं. यह बदलाव मजबूत व्यापक आर्थिक संकेतकों के कारण देखा जा रहा है.

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक प्रवेश गौड़ का कहना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के आगामी नतीजों से कॉरपोरेट आय सत्र की दिशा तय होने की उम्मीद है. वहीं, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में किसी भी तरह की राहत बाजार की धारणा को सकारात्मक रूप दे सकती है. पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 1,451.37 अंक या 1.75 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी 424.5 अंक या 1.67 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ.

ये भी पढ़ें: दिवाली में इन 10 स्टॉक्स पर मिल सकता है 31 परसेंट तक का रिटर्न, देखें बनी बनाई पूरी लिस्ट

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 19 Oct 2025 08:13 PM (IST)
Tags :
Stock Market News Stock Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग
'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग
'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
दिल्ली NCR
दिल्ली का नाम बदलकर किया जाएगा इंद्रप्रस्थ? VHP ने कर दी बड़ी मांग
दिल्ली का नाम बदलकर किया जाएगा इंद्रप्रस्थ? VHP ने कर दी बड़ी मांग
लाइफस्टाइल
Diwali 2025 Overeating: दिवाली पर न कर लेना ओवर ईटिंग, ऐसे रोकें मिठाईयों से लेकर स्नैक्स की क्रेविंग
दिवाली पर न कर लेना ओवर ईटिंग, ऐसे रोकें मिठाईयों से लेकर स्नैक्स की क्रेविंग
हेल्थ
Six Pocket Syndrome: KBC वाले इशित भट्ट जैसी हरकतें करता है आपका बच्चा, जानें उसे कैसे सुधारें?
KBC वाले इशित भट्ट जैसी हरकतें करता है आपका बच्चा, जानें उसे कैसे सुधारें?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget