Stock Market This Week: इस हफ्ते स्थानीय शेयर बाजारों की दिशा वैश्विक रुझानों, विदेशी निवेशकों के रुख और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगी. जानकारों का मानना है कि त्योहारी हफ्ते होने के बावजूद बाजार में घटनाक्रमों की कमी नहीं रहेगी. बीएसई और एनएसई मंगलवार, 21 अक्टूबर को एक विशेष ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ सत्र का आयोजन करेंगे, जो दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा. इस दिन सामान्य कारोबार नहीं होगा, जबकि दिवाली बलिप्रतिपदा के अवसर पर बुधवार को शेयर बाजार बंद रहेंगे.

कैसी रहेगी बाजार की चाल?

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस चीफ (रिसर्च) अजित मिश्रा का कहना है कि छोटा कारोबारी सप्ताह घटनाओं से भरा रहेगा और निवेशकों के लिए कई प्रमुख कारक सामने आएंगे. बाजार सहभागी सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर प्रतिक्रिया देंगे, जो व्यापक बाजार की दिशा तय करेंगे.

उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को संवत 2082 की शुरुआत के प्रतीक के रूप में एक घंटे का दिवाली विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र भावनात्मक संकेतों और त्योहारी उत्साह के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

अजीत मिश्रा ने आगे बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी हैं, जिनमें कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जैसी प्रमुख कंपनियां अपने परिणाम पेश करेंगी. उन्होंने कहा कि चीन पर प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ, साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर भी निवेशकों की पैनी नजर रहेगी.

तिमाही नतीजों का बाजार पर असर

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI), जो पिछले तीन महीनों से शुद्ध आधार पर बिकवाली कर रहे थे, अक्टूबर में अब तक 6,480 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेश के साथ खरीदार बन गए हैं. यह बदलाव मजबूत व्यापक आर्थिक संकेतकों के कारण देखा जा रहा है.

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक प्रवेश गौड़ का कहना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के आगामी नतीजों से कॉरपोरेट आय सत्र की दिशा तय होने की उम्मीद है. वहीं, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में किसी भी तरह की राहत बाजार की धारणा को सकारात्मक रूप दे सकती है. पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 1,451.37 अंक या 1.75 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी 424.5 अंक या 1.67 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)