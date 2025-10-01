हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का गौतम अडानी का दौरा, बोले- इसे हजारों दिलों व हाथों ने बनाया

अत्याधुनिक सुविधाओं से लै नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानों के हिसाब से तैयार किया गया है, जिसमें करीब 3700 मीटर लंबा रनवे है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

Gautam Adani Visists Navi Mumbai International Airport: अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतमी अडानी ने गौतम अडानी ने बुधवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करते हुए कहा कि यह एक ऐसा स्मारक है, जिसे हजारों दिलों और हाथों ने मिलकर तैयार किया है. इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आठ अक्टूबर को उद्घाटन होना है. उन्होंने वहां पर एयरपोर्ट के लिए काम करने वाले सभी श्रमिकों, दिव्यांग सहयोगियों और अन्य कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया.

नवीं मुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने लिखा- आठ अक्टूबर को नवी मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले इसके तैयार करने वाले श्रमिकों, कारीगरों, इंजीनियरों, दिव्यांग सहयोगियों और गार्ड व अग्निशमन कर्मियों के साथ मुलाकात की. इन सभी के परिश्रम से इस विजन को साकार करने में मदद की.

गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर आगे लिखा कि उन्होंने वहां पर एक लिविंग वंडर की धड़कनों को महसूस किया है और ये एक ऐसा स्मारक है, जिसे हजारों दिलों व हाथों ने मिलकार तैयार किया है.


नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का गौतम अडानी का दौरा, बोले- इसे हजारों दिलों व हाथों ने बनाया

क्या है इसकी खासियतें

अत्याधुनिक सुविधाओं से लै नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानों के हिसाब से तैयार किया गया है, जिसमें करीब 3700 मीटर लंबा रनवे है. इसमें बड़े वाणिज्यिक विमानों को संभालने की क्षमता के साथ ही उन्नत एयर कंट्रोल सिस्टम और आधुनिक यात्री टर्मिनल है.

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर बना है, जो हर साल 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की कैपिसिटी रखता है. साथ ही, पश्चिमी भारत और मुंबई महानगर क्षेत्र की बढ़ती हवाई यातायात मांगों को पूरा करने के साथ ही भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी को इससे मजबूती मिलेगी.

गौरतलब है कि अकासा एयर, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने परिचालन की शुरुआत करने का ऐलान किया है. शुरुआती चरण में इन एयरलाइंस की उड़ानें विभिन्न बड़े शहरों को आपस में जोड़ेंगी. इससे न केवल यात्रियों को यात्रा के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे, बल्कि हवाई यातायात का दबाव भी मौजूदा मुंबई एयरपोर्ट से कम होकर नए एयरपोर्ट पर बंटेगा. यह कदम पश्चिमी भारत के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज़ सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

Published at : 01 Oct 2025 08:52 PM (IST)
