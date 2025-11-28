LPG से लेकर यूपीएस तक…, 1 दिसंबर से होने जा रहे ये पांच बड़े बदलाव, आपकी जेब पर सीधा असर

New Rules: दिसंबर 2025 दस्तक देने वाला है—और इसके साथ ही कई ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो आपकी जेब, आपके टैक्स और आपकी रोजमर्रा की सुविधाओं को सीधे प्रभावित करेंगे. महीने की शुरुआत मानो शासन और बाज़ार की नई गाइडलाइन से खुलने वाली डायरी हो, जिसमें हर नियम आपके दिन का रंग थोड़ा-सा बदल देता है. यहाँ उन सभी अहम बदलावों का साफ-सुथरा सार:

1-यूपीएस (Unified Pension System) चुनने का आख़िरी मौका

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है. इसके बाद, 1 दिसंबर से यह विकल्प बंद हो जाएगा. पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर नवंबर के अंत तक किया गया था.

2-एलपीजी सिलेंडर के दाम

एलपीजी की कीमतें हर महीने समायोजित होती हैं. नवंबर में कटौती के बाद दिसंबर में नई कीमतें 1 दिसंबर से लागू होंगी. यह बदलाव या तो राहत देगा या जेब पर हल्का-सा बोझ डाल सकता है.

3-पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशन पाने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आख़िरी तारीख 30 नवंबर है. इस तारीख के बाद लाइफ़ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जा सकेगा, जिससे पेंशन के आने में रुकावट आ सकती है.

4-टैक्स से जुड़े अहम काम

टैक्स और कंप्लायंस का महीना-

फॉर्म 3CEAA (कंस्टीट्यूएंट एंटिटी रिपोर्ट) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है. सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने वालों के लिए भी यही आख़िरी दिन है. संबंधित टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन भी 30 नवंबर है. दिसंबर की ठंड शुरू होने से पहले अपने टैक्स पेपर गर्म रख लें.

5-पीएनजी और सीएनजी के दाम

प्रति माह की तरह, 1 दिसंबर से पीएनजी-सीएनजी और जेट फ्यूल की नई कीमतें लागू होंगी. तेल कंपनियों के संशोधन के आधार पर यहाँ भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

