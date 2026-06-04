Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रियों को असुविधा होगी, इंडिगो नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग खोजेगा।

IndiGo News: इंडिगो एयरलाइन ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि वह 31 अगस्त 2026 से ब्रिटेन के मैनचेस्टर के लिए अपनी उड़ान सेवाएं अस्थानी रूप से बंद कर देगी. कंपनी ने इस कदम के पीछे अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर लगे प्रतिबंध और बढ़ती लागत को मुख्य कारण बताया है.

दिल्ली और मुंबई से चल रही थीं सीधी उड़ानें

फिलहाल इंडिगो दिल्ली और मुंबई से मैनचेस्टर के लिए सीधी उड़ानें संचालित कर रही है, लेकिन सेवा बंद होने के बाद इन रूट्स पर उड़ाने उपलब्ध नहीं होंगी. कंपनी ने यह भी बताया है कि मैनचेस्टर सेवा बंद होने के बाद वह नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से लीज पर लिया गया बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान भी वापस कर देगी. यह विमान एयरलाइन के अंतरराष्ट्रीय संचालन का अहम हिस्सा था.

पेट्रोल-डीजल 2.5 रुपए और होगा महंगा! रिपोर्ट जारी, चार बार में 7.5 बढ़ चुके हैं दाम

ड्रीमलाइनर विमान भी लौटाया जाएगा

कंपनी ने यह भी बताया है कि मैनचेस्टर सेवा बंद होने के बाद वह नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से लीज पर लिया गया बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान भी वापस कर देगी. यह विमान एयरलाइन के अंतरराष्ट्रीय संचालन का अहम हिस्सा था. इंडिगो ने जलाई 2025 में मैनचेस्टर के लिए उड़ान सेवा शुरू की थी, जो उसकी अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजना का हिस्सा थी, लेकिन बढ़ती लागत और एयरस्पेस प्रतिबंधो के कारण यह सेवा लंबे समय तक जारी नहीं रह सकी.

यात्रियों पर पड़ेगा असर

मैनचेस्टर उड़ान बंद होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा और उन्हें वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना होगा. इससे यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है. इंडिगो अब अपने अन्य अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर ध्यान केंद्रित करेगी और अपने नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बना रही है. कंपनी आने वाले टाइम में नए मार्गों पर भी विचार कर सकती है. यह फैसला वैश्विक नागारिक उड्डयन क्षेत्र में बढ़ती लागत और प्रतिबंधों के प्रभाव को भी दर्शाता है, जिससे कई एयरलाइंस प्रभावित हो रही हैं.