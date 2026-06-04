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हिंदी न्यूज़बिजनेसFlight News: इस रूट पर इंडिगो ने बंद कर दी उड़ान सेवा, बोइंग ड्रीमलाइनर विमान भी वापस करेगी कंपनी

Flight News: इस रूट पर इंडिगो ने बंद कर दी उड़ान सेवा, बोइंग ड्रीमलाइनर विमान भी वापस करेगी कंपनी

IndiGo News: इंडिगो ने 31 अगस्त 2026 से मैनचेस्टर (ब्रिटेन) के लिए अपनी उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है, जिसकी वजह बढ़ती लागत और अंतरराष्ट्रीय हवाई प्रतिबंध बताए गए हैं.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 04 Jun 2026 06:35 PM (IST)
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  • यात्रियों को असुविधा होगी, इंडिगो नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग खोजेगा।

IndiGo News: इंडिगो एयरलाइन ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि वह 31 अगस्त 2026 से ब्रिटेन के मैनचेस्टर के लिए अपनी उड़ान सेवाएं अस्थानी रूप से बंद कर देगी. कंपनी ने इस कदम के पीछे अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर लगे प्रतिबंध और बढ़ती लागत को मुख्य कारण बताया है. 

दिल्ली और मुंबई से चल रही थीं सीधी उड़ानें

फिलहाल इंडिगो दिल्ली और मुंबई से मैनचेस्टर के लिए सीधी उड़ानें संचालित कर रही है, लेकिन सेवा बंद होने के बाद इन रूट्स पर उड़ाने उपलब्ध नहीं होंगी. कंपनी ने यह भी बताया है कि मैनचेस्टर सेवा बंद होने के बाद वह नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से लीज पर लिया गया बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान भी वापस कर देगी. यह विमान एयरलाइन के अंतरराष्ट्रीय संचालन का अहम हिस्सा था.

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ड्रीमलाइनर विमान भी लौटाया जाएगा

कंपनी ने यह भी बताया है कि मैनचेस्टर सेवा बंद होने के बाद वह नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से लीज पर लिया गया बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान भी वापस कर देगी. यह विमान एयरलाइन के अंतरराष्ट्रीय संचालन का अहम हिस्सा था. इंडिगो ने जलाई 2025 में मैनचेस्टर के लिए उड़ान सेवा शुरू की थी, जो उसकी अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजना का हिस्सा थी, लेकिन बढ़ती लागत और एयरस्पेस प्रतिबंधो के कारण यह सेवा लंबे समय तक जारी नहीं रह सकी.

यात्रियों पर पड़ेगा असर

मैनचेस्टर उड़ान बंद होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा और उन्हें वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना होगा. इससे यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है. इंडिगो अब अपने अन्य अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर ध्यान केंद्रित करेगी और अपने नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बना रही है. कंपनी आने वाले टाइम में नए मार्गों पर भी विचार कर सकती है. यह फैसला वैश्विक नागारिक उड्डयन क्षेत्र में बढ़ती लागत और प्रतिबंधों के प्रभाव को भी दर्शाता है, जिससे कई एयरलाइंस प्रभावित हो रही हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 06:35 PM (IST)
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