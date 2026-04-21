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हिंदी न्यूज़बिजनेसFD पर 8% ब्याज, क्या महंगाई को मात दे पाएंगे आप, जानें निवेश करने का ये सही वक्त है या नहीं?

FD पर 8% ब्याज, क्या महंगाई को मात दे पाएंगे आप, जानें निवेश करने का ये सही वक्त है या नहीं?

Fixed Deposite: क्या आप भी FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा सेव करने का प्लान कर रहे हैं? अगर हां तो पहले यहां पर देख लें कि कौन सा बैंक कितनी ब्याज दर दे रहा है और क्या फायदेमंद हो सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 Apr 2026 08:05 PM (IST)
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Fixed Deposite Interest Rate: किसी भी व्यक्ति के पास जब कुछ रकम इकट्ठा हो जाती है, तो उसे भविष्य के बारे में सोचते हुए बैंक में एफडी के रूप में जमा कर दिया जाता है. इस एफडी पर उपभोक्ता को ब्याज भी मिलता है जिससे ये रकम जब कई साल बाद निकालते हैं तो ये बढ़कर हमें मिलती है. क्या आप भी सच रहे हैं कि कुछ रकम फिक्स्ड डिपॉजिट में रख लें, जिससे उन पैसों से आगे आने वाले समय में आपको मदद मिल सकेगी. तो यहां हम आपको कुछ बैंकों के इंटरेस्ट रेट बताते हैं, जिससे आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगी कि आपको किस बैंक में अपने पैसे FD के रूप में जमा करना हैं.

स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरेस्ट रेट
सबसे पहले बात करते हैं छोटे बैंकों से मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में. जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 30 महीने के लिए FD करने पर 8.10 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है. जो सीनियर सिटिजन के लिए 8.25 प्रतिशत है. तो वहीं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 21 महीने से 22 महीनों तक के लिए 7.80 प्रतिशत ब्याज देने को तैयार है. सीनियर सिटीजन के लिए ये ब्याद दर 8.30 प्रतिशत है. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल 1 दिन से 5 सालों के बीच में कभी भी एफडी तुड़वाने पर 7.77 प्रतिशत की ब्याज दर दे रहा है. हालांकि ये बैंक सीनियर सिटिजन को कोई फायदा नहीं दे रहा है.

प्राइवेट बैंक के इंटरेस्ट रेट
हर बैंक के इंटरेस्ट रेट अपने आप में अलग होते हैं. यदि आपको लगता है कि प्राइवेट बैंकों में एफडी करने पर इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, तो इसे पहले आप इंटरेस्ट रेट जान लें. IDFC फर्स्ट बैंत 390 दिन की एफडी के लिए 7.40 प्रतिशत ब्याद दे रहा है. जबकि सीनियर सिटिजन के लिए ये इंटरेस्ट रेट 7.90 प्रतिशत है. RBL बैंक 18 महीने से 36 महीने तक के लिए 7.20 प्रतिशत इंटरेस्ट रेट दे रहा है. ये दर सीनियर सिटिजन के लिए बढ़कर 7.70 प्रतिशत रखी गई है. यस बैंक की ब्याज दर देखें तो ये 36 महीने के ऊपर और 60 महीने के नीचे आपको 7 प्रतिशत की ब्याज दर दे रहा है. जो सीनियर सिटिजन के लिए 7.75 प्रतिशत है.ICICI बैंक और HDFC बैंक की ब्याज दर बराबर है 6.50 प्रतिशत. तो सीनियर सिटिजन के लिए ये ब्याज दर 7.10 और 7 प्रतिशत है.

पब्लिक सेक्टर बैंकों के इंटरेस्ट रेट
पब्लिक सेक्टर बैंकों की भी अपनी ब्याज दर होती है. इनका टेन्योर काफी आकर्षक होता है जैसे 666 दिन, 444 दिन, 555 दिन इस तरह से. जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक 666 दिनों के लिए 6.75 प्रतिशत का इंटरेस्ट दे रहा है. जो सीनियर सिटिजन के लिए 7.25 प्रतिशत है. इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 6.60 प्रतिशत की बराबर ब्याज दर दे रहे हैं. तो वहीं सीनियर सिटिजन को ये सभी बैंक 7.10 प्रतिशत का इंटरेस्ट दे रहे हैं. हालांकि इन सभी का टेन्योर अलग- अलग है.

किस बैंक में करवाएं FD
इन बैंकों की ब्याज दरें देखने के बाद हर किसी को सोच समझकर ये फैसला लेना चाहिए. जिस बैंक से उन्हें अच्छी ब्याज दर मिलती है उसमें ही फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना चाहिए. 8% तक की ब्याज दरें एफडी को आकर्षक जरूर बनाती हैं, लेकिन निवेश से पहले आपको हमेशा अपनी वित्तीय जरूरतों, लक्ष्यों और जोखिम क्षमता के बारे में सोच समझकर ही ये जोखिम उठाना चाहिए.

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Published at : 21 Apr 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Bank FD Fixed Deposite
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