मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपहली सैलरी मिलते ही कहां लगाएं पैसा? FD, RD या SIP में कौन है बेस्ट ऑप्शन

पहली सैलरी मिलते ही कहां लगाएं पैसा? FD, RD या SIP में कौन है बेस्ट ऑप्शन

First Salary Investment: पहली सैलरी मिलते ही खर्च करने के बजाय बचत और निवेश की आदत शुरू करनी चाहिए. आइए जानते हैं इमरजेंसी फंड बनाने के बाद FD, RD या SIP में निवेश कैसे करें.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Aug 2026 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

FD vs RD vs SIP: नौकरी की पहली कमाई सिर्फ एक सैलरी नहीं, बल्कि यह आपके वित्तीय सफर की शुरुआत होती है. यही वह समय होता है जब आपके द्वारा लिए गए छोटे-छोटे फैसले भविष्य की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डाल सकती हैं. लेकिन ज्यादातर लोग पहली सैलरी आते ही शॉपिंग, घूमने-फिरने या अन्य खर्चों में पैसा लगा देते हैं. एक्सपर्टों के मुताबिक अगर शुरुआत से ही बचत और निवेश की आदत डाला जाए, तो लंबे समय में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. 

हालांकि किसी भी निवेश की शुरुआत करने से पहले एक मजबूत इमरजेंसी फंड तैयार करना बेहद जरूरी है. इसके बाद आप अपनी जरूरत के मुताबिक FD, RD या SIP जैसे ऑप्शनों को चुन सकते हैं.

सबसे पहले बनाएं इमरजेंसी फंड

निवेश से पहले कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम को अलग रखना बेहद जरूरी है. इस पैसे को आप ऐसी जगह रखें जहां किसी इमरजेंसी में आप आसानी से निकाल सकें. आमतौर पर नौकरी छूटने, मेडिकल इमरजेंसी या किसी दूसरे जरूरत के समय यह पैसा आपके बेहद काम आ सकता है. क्योंकि इमरजेंसी फंड हमेशा आपको अचानक आने वाले खर्चों से निपटने में काफी मदद करती है.

FD, RD या SIP किसके लिए है बेहतर ऑप्शन?

FD के फायदे

अगर आपके पास एकमुश्त रकम मौजूद है और आप बिना किसी जोखिम के निवेश करना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

  • निवेश पर तय ब्याज मिलता है.
  • इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता.
  • कम जोखिम पसंद करने वालों के लिए यह बेहतर है. 
  • शॉर्ट टर्म लक्ष्यों और इमरजेंसी सेविंग्स के लिए इस्तेमाल.

RD के फायदे

रिकरिंग डिपॉजिट (RD) उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो हर महीने एक निश्चित रकम बचा सकते हैं.

  • छोटी रकम से निवेश की शुरुआत की जा सकती है.
  • नियमित बचत की आदत बनती है.
  • इसमें निश्चित रिटर्न मिलता है.

मूड खराब है तो मत आओ ऑफिस, इस कंपनी ने लागू की Unhappy Leave पॉलिसी

SIP के फायदे

अगर आपका मकसद निवेश से भविष्य में एक बड़ा फंड तैयार करना है, तो आपके लिए SIP एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. SIP के जरिए आप म्यूचुअल फंड में भी नियमित निवेश कर सकते हैं. 

  • कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है.
  • लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है.
  • इसमें आप छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं.
  • रिटायरमेंट, घर खरीदने या बच्चों की शिक्षा जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए फायदेमंद है.

सैलरी मिलते ही अपनाएं 50:30:20 नियम

  • 50% आय जरूरी खर्चों के लिए
  • 30% रकम लाइफस्टाइल और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए
  • 20% रकम को बचत और निवेश के लिए

वहीं अगर आपके ऊपर खर्च की जिम्मेदारियां कम हैं, तो अपनी सैलरी का 30% से 40% हिस्सा आप निवेश के लिए अलग रख सकते हैं.

इन गलतियों से बचें

  • निवेश की शुरूआत करने में देरी बिल्कुल न करें.
  • कभी भी अपनी पूरी सैलरी खर्च न करें.
  • इमरजेंसी फंड को नजरअंदाज करने से बचें.
  • सिर्फ ज्यादा रिटर्न के लालच में निवेश की शुरूआत न करें.
  • दोस्तों के साथ मिलकर या सोशल मीडिया के ट्रेंड देखकर पैसे न लगाएं.

'तलवार से मच्छर मारने जैसा काम', Amazon केस पर हाई कोर्ट की FDA को फटकार

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 08 Aug 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Emergency Fund First Salary Investment FD Vs RD Vs SIP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
पहली सैलरी मिलते ही कहां लगाएं पैसा? FD, RD या SIP में कौन है बेस्ट ऑप्शन
पहली सैलरी मिलते ही कहां लगाएं पैसा? FD, RD या SIP में कौन है बेस्ट ऑप्शन
बिजनेस
Flipkart: बिना ब्याज-बिना क्रेडिट कार्ड के खरीदारी, फ्लिपकार्ट के इस एप पर मिलेगी No Cost EMI
बिना ब्याज-बिना क्रेडिट कार्ड के खरीदारी, फ्लिपकार्ट के इस एप पर मिलेगी No Cost EMI
बिजनेस
'तलवार से मच्छर मारने जैसा काम', Amazon केस पर हाई कोर्ट की FDA को फटकार
'तलवार से मच्छर मारने जैसा काम', Amazon केस पर हाई कोर्ट की FDA को फटकार
बिजनेस
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: दिल्ली में शुरू मैराथन बैठकें, उठाए गए ये 5 बड़े मुद्दे
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: दिल्ली में शुरू मैराथन बैठकें, उठाए गए ये 5 बड़े मुद्दे
Advertisement

वीडियोज

Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Bigg Boss 20 का बड़ा Twist! Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint से खुला Two Lives का राज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद का बेटा आबान सुपुर्द-ए-खाक, जेल से जनाजे में आए दोनों भाई
अतीक अहमद का बेटा आबान सुपुर्द-ए-खाक, जेल से जनाजे में आए दोनों भाई
क्रिकेट
कौन हैं Shaik Rasheed, जिन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की जगह मिल सकता है मौका?
कौन हैं Shaik Rasheed, जिन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की जगह मिल सकता है मौका?
ओटीटी
DC OTT Release: लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
विश्व
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
ट्रेंडिंग
मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब
मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब
शिक्षा
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Embed widget