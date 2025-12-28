Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Financial Planning For Youth: दुनिया की तेज रफ्तार के साथ आज के युवा भी बदल रहे हैं. ज्यादातर मामलों में देखा जाता हैं कि, नौकरी लगने के तुरंत बाद ही युवा अपने खर्चों को भी बढ़ा देते हैं. हर महीने आ रही सैलरी महंगे फोन की ईएमआई, प्रीमियम जूते-कपड़े, हर महीने ट्रिप में खर्च होने लगते हैं. इन सब के दौरान वे फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरी तरीके से भूल जाते हैं या फिर इग्नोर करने लगते हैं.

यह गलती भविष्य में उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है. मामलों के जानकार तो पहली नौकरी के साथ ही बचत और निवेश को प्राथमिकता देने की बात कहते हैं. साथ ही निवेश का सही समय पर शुरू होना भी बहुत जरूरी है. अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो, इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं. ताकि आपको किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े....

1. इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं

लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब लोगों को तुरंत ही पैसों की जरूरत होती है. ऐसे मौकों पर आपका बनाया हुआ इमरजेंसी फंड आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है. नौकरी की अनिश्चितताओं के बीच तो अपने 3 महीने के खर्च के बराबर का इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह दी जाती है. अचानक नौकरी चले जाने के बाद ये फंड आपको आर्थिक रूप से संभाले रखता है.

2. निवेश की आदत को अपनाना

अपनी मंथली इनकम का कुछ हिस्सा जरूर निवेश करना चाहिए. छोटा-छोटा निवेश भी लंबे समय में एक बड़ा कॉपर्स बना सकता है. जिससे आपका भविष्य सुरक्षित होता है और आपको आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता हैं.

3. हर महीने का बजट बनाना

हर महीने के लिए बजट बनाने से आप बहुत से फिजूलखर्च से बच सकते हैं. बजट बनाना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी है उसको फॉलो करना. ऐसा करने से आपको अपनी खर्च सीमित करने में मदद मिलती है. बचे हुए पैसों को निवेश करने का मौका मिलता है.

4. सिबिल स्कोर को बेहतर करने के कोशिश करें

अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो सिबिल स्कोर को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए समय पर बिल चुकाएं और अपनी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा खर्च करने से बचें. अच्छा सिबिल स्कोर होने पर भविष्य में जरूरत के समय बैंक से लोन मिलने की संभावना आसान हो जाती है.

