पिछले सप्ताह छुट्टियों के चलते शेयर बाजार में कारोबारी दिन कम रहे. इस दौरान देश की टॉप-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 की कुल मार्केट कैप में करीब 35,439 करोड़ रुपये की गिरावट देखने को मिली है.
Top 10 Companies Market Cap fall: पिछले सप्ताह छुट्टियों के चलते भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी दिन कम रहे. बाजार का हाल भी मिला-जुला रहा. इस दौरान देश की टॉप-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 की कुल मार्केट कैप में करीब 35,439 करोड़ रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली है.
सबसे बड़ा झटका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को लगा है. हालांकि पूरे सप्ताह की बात करें तो, बीएसई का प्रमुख सूचकांक 112.09 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़ गया. लेकिन यह मजबूती बड़ी कंपनियों के वैल्यूएशन को संभालने में मदद नहीं कर सकी. कमजोर वैश्विक संकेत, निवेशकों का सतर्क रुख और चुनिंदा शेयरों में मुनाफावसूली के कारण दिग्गज कंपनियों की मार्केट वैल्यू पर दबाव देखने को मिला.
एसबीआई को लगा तगड़ा झटका
देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के मार्केट वैल्यू में 12,000 करोड़ रुपये की गिरावट देखने को मिली है. इस दौरान एसबीआई का मार्केट कैप 8,92,046.88 करोड़ रुपये पर आ गया है.
इन कंपनियों को भी हुआ नुकसान
रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाजार वैल्यू में 8,254.81 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद कंपनी का मार्केट कैप घटकर 21,09,712.48 करोड़ रुपये रह गया. बजाज फाइनेंस को भी नुकसान हुआ और इसका मार्केट कैप 5,102.43 करोड़ रुपये घटकर 6,22,124.01 करोड़ रुपये पर आ गया. लार्सन एंड टुब्रो (L&T) की वैल्यू में 4,002.94 करोड़ रुपये की कमी आई और इसका कुल मूल्य 5,56,436.22 करोड़ रुपये रह गया.
वहीं, आईसीआईसीआई बैंक की बाजार वैल्यू 2,571.39 करोड़ रुपये घटकर 9,65,669.15 करोड़ रुपये हो गई. एलआईसी को 1,802.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिससे उसका मार्केट कैप घटकर 5,37,403.43 करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा टीसीएस की वैल्यू में भी 1,013.07 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई और कंपनी का मार्केट कैप 11,86,660.34 करोड़ रुपये पर आ गया है.
कुछ कंपनियों में दिखी तेजी
शेयर बाजार में इस गिरावट के बीच कुछ कंपनियों ने बाजार को संभालने की कोशिश की. एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और भारती एयरटेल के मार्केट कैप में इजाफा देखने को मिला.
