हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसईरान में जंग से बीकानेरी भुजिया और पापड़ पर टूटी आफत, काराेबारियों के सामने आई नई चुनौती

ईरान में जंग से बीकानेरी भुजिया और पापड़ पर टूटी आफत, काराेबारियों के सामने आई नई चुनौती

Bikaner namkeen export crisis: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच वैश्विक स्तर पर कंटेनरों की भी कमी हो गई है. इससे एक्सपोर्टरों के लिए समय पर माल भेजना अब किसी चुनौती से कम नहीं है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 05 Apr 2026 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

Bikaner namkeen export crisis: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले और इससे मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब मशहूर नमकीन एवं स्नैक्स ब्रांड बीकानेर (Bikaner) पर भी पड़ने लगा है. जंग के जारी रहने रहने से नमकीन एक्सपोर्ट की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है. राजस्थान के बीकानेर इलाके के एक्सपोटर्स को खाड़ी देशों और यूरोपीय बाजारों में भुजिया, पापड़ और मसालों की खेप भेजने में काफी रुकावटें आ रही हैं. 

एक्सपोर्टर्स के सामने नई चुनौती

बीकानेर अपने नमकीन इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है. यहां से नमकीन और पापड़ ईरान, इराक, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई जैसे खाड़ी देशों और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे यूरोपीय देशों में भेजे जाते हैं. अब ईरान में जंग के बीच एक्सपोर्टर्स का कहना है कि इस टकराव की वजह से कंटेनरों की भारी कमी हो गई है.

पहले 15-20 कंटेनरों में भरकर सामान भेजे जाते थे, लेकिन अब इनकी कमी होने से करोड़ों रुपयों का माल बंदरगाहों पर या ट्रांजिट में फंसा हुआ है. ऊपर से एक्सपोर्ट का अभी पीक सीजन है, ऐसे में सामान भेजने में हो रही देरी और बढ़ती लागत से बीकानेर के एक्सपोर्ट-बेस्ड इंडस्ट्री पर संकट गहराता जा रहा है. 

डिलीवरी में अधिक समय

कंटेनरों की कमी के साथ-साथ सुरक्षित समुद्री रास्ते की तलाश में जहाजों को लंबे रूट लेने पड़ रहे हैं. इसके चलते पहले जो शिपमेंट 30 दिनों में पहुंच जाता था, उसे पहुंचने में अब 60 दिन का समय लग रहा है. यानी कि डिलीवरी में अब दोगुना समय लग रहा है. इस बीच, समुद्री रास्ते में जोखिम बढ़ने के कारण फ्रेंट चार्जेस में भी कई गुना इजाफा हुआ है, बीमा कंपनियां भी अब जहाजों के लिए ज्यादा 'रिस्क प्रीमियम' वसूल रही हैं. 

क्या महंगे हो जाएंगे बीकानेरी नमकीन?

जंग के कारण कच्चे माल की भी कीमतें बढ़ी हैं. पिछले एक महीने में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल (Edible oil) की कीमतें 20 परसेंट तक बढ़ी हैं. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच पैकेजिंग पर आ रहा खर्च भी 30-40 परसेंट तक बढ़ा है. इन सबके बीच मैन्युफैक्चररर्स को डर है कि जंग के कारण पैदा हुई इस अस्थिरता के बीच प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आम आदमी की जेबों पर पड़ेगा. यानी कि आने वाले समय में बीकानेरी नमकीन और भुजिया के चटकारे लेना महंगा साबित हो सकता है. 

ये भी पढ़ें:

पहले तेल और अब पानी... क्यों ईरान में जंग के बीच भारत में बढ़ी Bisleri की कीमत? 

Published at : 05 Apr 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Bikaner Bikaner Bhujia Bikaner Papad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ईरान में जंग से बीकानेरी भुजिया और पापड़ पर टूटी आफत, काराेबारियों के सामने आई नई चुनौती
ईरान में जंग से बीकानेरी भुजिया और पापड़ पर टूटी आफत, काराेबारियों के सामने आई नई चुनौती
बिजनेस
8वें वेतन आयोग पर अपडेट! कर्मचारियों के लिए आई राहत की खबर, जानिए पूरी डिटेल
8वें वेतन आयोग पर अपडेट! कर्मचारियों के लिए आई राहत की खबर, जानिए पूरी डिटेल
बिजनेस
निवेश का गोल्डन मौका! ब्रोकरेज फर्म ने बताए ऐसे शेयर, जहां 55% तक दिख रहा है दमदार अपसाइड
निवेश का गोल्डन मौका! ब्रोकरेज फर्म ने बताए ऐसे शेयर, जहां 55% तक दिख रहा है दमदार अपसाइड
बिजनेस
Income Tax Return Filing AY 2026-27: सरकार ने आईटीआर फॉर्म्स किए नोटिफाई, जानें कब से रिटर्न फाइल कर सकेंगे आप?
सरकार ने आईटीआर फॉर्म्स किए नोटिफाई, जानें कब से रिटर्न फाइल कर सकेंगे आप?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
राघव चड्ढा ने PM मोदी के खिलाफ पुरानी पोस्ट्स कीं डिलीट, AAP नेता सौरभ भारद्वाज के दावे से हलचल
राघव चड्ढा ने PM मोदी के खिलाफ पुरानी पोस्ट्स कीं डिलीट, AAP नेता सौरभ भारद्वाज के दावे से हलचल
विश्व
US Iran War: ईरान ने कुवैत की ऑयल फैसिलिटी को बनाया निशाना, शुवैख ऑयल सेक्टर में लगी भीषण आग
ईरान ने कुवैत की ऑयल फैसिलिटी को बनाया निशाना, शुवैख ऑयल सेक्टर में लगी भीषण आग
टेलीविजन
50 रुपये से करोड़ों तक, 'अनुपमा' से चमकी रूपाली गांगुली की किस्मत, बनी टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस
50 रुपये से करोड़ों तक, 'अनुपमा' से चमकी रूपाली गांगुली की किस्मत, बनी टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस
आईपीएल 2026
Shubman Gill हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
शुभमन गिल हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
विश्व
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- नहीं माना तो बरपेगा कहर
होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- नहीं माना तो बरपेगा कहर
ट्रेंडिंग
कुर्सी पर बैठे दोस्तों पर टूटा कुत्ते का कहर, एक-एक कर सबको बनाया निशाना, खौफनाक VIDEO वायरल
कुर्सी पर बैठे दोस्तों पर टूटा कुत्ते का कहर, एक-एक कर सबको बनाया निशाना, खौफनाक VIDEO वायरल
जनरल नॉलेज
यूरेनियम और प्लूटोनियम वाले परमाणु बम में क्या फर्क, किसके फटने से ज्यादा होती है तबाही?
यूरेनियम और प्लूटोनियम वाले परमाणु बम में क्या फर्क, किसके फटने से ज्यादा होती है तबाही?
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget