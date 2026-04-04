निवेश का गोल्डन मौका! ब्रोकरेज फर्म ने बताए ऐसे शेयर, जहां 55% तक दिख रहा है दमदार अपसाइड

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Best Stocks to Buy: वैश्विक स्तर पर चल अनिश्चितताओं का असर भारत समेत अन्य बाजारों पर देखने को मिला है. उतार-चढ़ाव भरे माहौल के बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Direct ने मार्केट को लेकर पॉजिटिव रूख अपनाया है.

ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के अंत तक निफ्टी 29,480 के लेवल तक पहुंच सकती है. यह मौजूदा स्तर से करीब 30 फीसदी की अपसाइट दिखाता है. साथ ही फर्म ने कुछ स्टॉक्स को खरीदने की सलाह भी दी है. आइए जानते हैं, इन कुछ चुनिंदा शेयरों के विषय में...

SBI शेयर पर ब्रोकरेज को भरोसा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को लेकर ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं. फर्म ने शेयरों के लिए 1,350 रुपये का टारगेट दिया गया है. जो मौजूदा कीमत से लगभग 32.6 प्रतिशत तक की बढ़त की ओर इशारा करता है.

एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि एसबीआई का प्रदर्शन दूसरे बैंकों की तुलना में मजबूत रहा है. खासकर कॉर्पोरेट लोन के साथ-साथ रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है.

एटरनल शेयरों में तेजी

ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक Eternal Ltd का क्विक कॉमर्स बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है. जिसमें Blinkit जैसे प्लेटफॉर्म अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसी ग्रोथ को देखते हुए फर्म ने कंपनी के शेयर पर करीब 360 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया गया है. यह स्तर मौजूदा कीमत से लगभग 55 फीसदी तक की संभावित बढ़त को दर्शाता है.

एयरटेल के शेयर पर ब्रोकरेज का भरोसा

भारती एयरटेल को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं. फर्म ने कंपनी शेयर के लिए 2,530 रुपये का टारगेट तय किया गया है. जो मौजूदा स्तर से करीब 41 फीसदी की संभावित तेजी को दिखाता है.

कंपनी ग्रामीण इलाकों में अपना कारोबार बढ़ा रही है. साथ ही 4G कवरेज बढ़ाने और नेटवर्क में लगातार निवेश के जरिए अपनी पकड़ भी मजबूत कर रही है.

कोटक महिंद्रा बैंक

ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है. साथ ही बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन मामलों में खुद को बेहतर साबित किया है.

इसी वजह से बैंक शेयर फर्म की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है. फर्म ने शेयरों के लिए 515 रुपये का टारगेट तय किया है. जो कि मौजूदा शेयर कीमतों से लगभग 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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