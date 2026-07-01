हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPF क्लेम करना है? ठहरिए! आज काम नहीं करेगा EPFO पोर्टल, जानें कब से शुरू होंगी सेवाएं?

PF क्लेम करना है? ठहरिए! आज काम नहीं करेगा EPFO पोर्टल, जानें कब से शुरू होंगी सेवाएं?

EPFO: ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएं 1 जुलाई से बहाल होनी थी, लेकिन टेक्नीकल अपग्रेडेशन के चलते अब सेवाएं 2 जून को बहाल होने की उम्मीद है. इससे पीएफ क्लेम और पासबुक डाउनलोड करने में दिक्कतें आ सकती हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Jul 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ईपीएफओ ऑनलाइन सेवाएं 1 जुलाई रात से बंद होंगी.
  • पोर्टल 2 जुलाई 2026 को फिर शुरू होगा.
  • अपग्रेडेशन से पोर्टल तेज और सेवाएं होंगी बेहतर.
  • पीएफ क्लेम, पासबुक डाउनलोड जैसी सेवाएं प्रभावित रहेंगी.

EPFO Portal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) तकनीकी अपग्रेडेशन (सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम 2.0) के चलते 1 जुलाई 2026 की रात तक अपनी सारी ऑनलाइन सेवाएं रोकने जा रही हैं. इसमें पीएफ क्लेम करने सेलेकर पासबुक डाउनलोड और UAN सभी शामिल हैं. EPFO ​​पोर्टल पर दिए गए नोटिस के अनुसार, सेवाएं अब 1 जुलाई को रात 11:59 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी और उम्मीद है कि 2 जुलाई, 2026 को रात 12:00 बजे से ये फिर से शुरू हो जाएंगी.

क्यों बढ़ाई जा रही समय सीमा?

यह समय सीमा पोर्टल की स्पीड को बढ़ाने और आगे आने वाले समय में क्लेम सेटलमेंट में और तेजी लाने के मकसद से बढ़ाई जा रही है. EPFO ​​इन दिनों अपने क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम के डेटाबेस को एक साथ लाने (कंसोलिडेशन) और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के काम में बीते 26 जून से जुटा हुआ है.

इस अपग्रेडेशन के बाद क्लेम सेटलमेंट में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा, प्रोसेसिंग की क्षमता और सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी और बार-बार पोर्टल क्रैश होन की समस्या भी ठीक हो जाएगी. हालांकि, जब तक काम जारी रहेगा, तब तक तब तक मेंबर और एम्प्लॉयर मेंबर इंटरफेस और एम्प्लॉयर इंटरफेस के जरिए ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. 

अब क्या है उपाय?

अगर आपको किसी जरूरी काम के लिए पीएफ क्लेम करना है या पासबुक चेक करनी है, तो 2 जुलाई को सिस्टम के रीस्टार्ट होने का इंतजार करें. हालांकि, अगर शादी-ब्याह या मेडिकल इमरजेंसी जैसी कोई स्थिति हो, तो आप अपने नजदीकी पीएफ ऑफिस में जाकर फिजिकल फॉर्म जमा करा सकते हैं. 

दो बार बढ़ाई गई डेडलाइन

EPFO ने शुरू में जब 26 जून से काम करना शुरू किया था, तब 28 जून तक ऑनलाइन सर्विस बंद रखने और 29 जून को उन्हें फिर से बहाल करने की बात कही थी. बाद में मेंटेनेंस का समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई और बताया गया कि सर्विस 1 जुलाई से शुरू होगी. अब ताजा नोटिस में सर्विस शुरू होने में एक दिन और देरी होने की बात कही गई है. अब पोर्टल पर सर्विसेज 2 जुलाई से उपलब्ध होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें:

1 July Rule Change: पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
EPFO EPFO Portal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
1 July Rule Change: पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव
बिजनेस
PF क्लेम करना है? ठहरिए! आज काम नहीं करेगा EPFO पोर्टल, जानें कब से शुरू होंगी सेवाएं?
PF क्लेम करना है? ठहरिए! आज काम नहीं करेगा EPFO पोर्टल, जानें कब से शुरू होंगी सेवाएं?
बिजनेस
Stock Market: हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 76000 के पार; निफ्टी में भी तेजी
हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 76000 के पार; निफ्टी में भी तेजी
बिजनेस
Fuel News: पेट्रोल पर 4 रुपये और डीजल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने बढ़ाए 8.5 रुपये, जानें अब क्या होगा आपके ऊपर असर
पेट्रोल पर 4 रुपये और डीजल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने बढ़ाए 8.5 रुपये, जानें अब क्या होगा आपके ऊपर असर
Advertisement

वीडियोज

Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
POK में नेता की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा
क्या Champat Rai होंगे आरोपी नंबर 9?
India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में पाकिस्तान के खूनी खेल के बाद अब गिरफ्तारियां, अवामी एक्शन कमेटी के नेता गिरफ्तार, 60 हजार लोग अब भी डटे
PoK में पाकिस्तान के खूनी खेल के बाद अब गिरफ्तारियां, अवामी एक्शन कमेटी के नेता गिरफ्तार, 60 हजार लोग अब भी डटे
राजस्थान
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दौसा में स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दौसा में स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत
इंडिया
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
ओटीटी
धोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्या बीवी सुनीता को अब भी धोखा दे रहे हैं गोविंदा? स्टार वाइफ बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्रिकेट
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
टेक्नोलॉजी
गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम
गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget