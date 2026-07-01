हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस1 July Rule Change: पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव

1 July Rule Change: पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव

1 July Rule Change: आज जुलाई महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिनमें बैंकिंग और रेलवे से जुड़े नियम भी शामिल हैं. इनका आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Jul 2026 08:48 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पेट्रोल-डीजल खरीद प्रतिबंध हटे, पासपोर्ट शुल्क बढ़ गया.
  • आधार ईमेल अपडेट निःशुल्क, बैंकों पर कड़े नियम लागू हुए.
  • आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम माह शुरू, कार्ड नियमों में बदलाव.
  • रेलवे ने जुर्माने बढ़ाए, ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएँ पुनः बहाल हुईं.

Major financial changes from July 1: देश में आज 1 जुलाई, 2026 से कई अहम बदलाव हो रहे हैं, जिनका असर सीधा आप पर पड़ने वाला है. महीने की शुरुआत होने के साथ ही टैक्सपेयर्स, बैंक कस्टमर्स, आधार कार्ड यूजर्स, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वालों के लिए कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं. इनमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन से लेकर आधार कार्ड में ईमेल अपडेट की छह महीने के लिए फ्री सुविधा तक जैसी कई सारी चीजें शामिल हैं. आइए जानते हैं कि आज से कौन-कौन से बदलाव लागू हो रहे हैं:-

पेट्रोल-डीजल की खरीद पर अब नहीं प्रतिबंध

केंद्र सरकार के नियमानुसार, आज 1 जुलाई से आम और कमर्शियल ग्राहकों पर  पेट्रोल-डीजल की खरीद को लेकर लेकर पहले लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जा रहे हैं. सरकार ने सभी आपातकालीन प्रतिबंध और राशनिंग पूरी तरह से खत्म कर दी है. इससे पहले अमेरिका और ईरान में जंग व पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचने की स्थिति में डीजल की दैनिक बिक्री पर प्रति उपभोक्ता 200 लीटर की लिमिट तय कर दी गई थी, कमर्शियल ग्राहकों के रिटेल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई थी. आज से ये सारे नियम खत्म कर दिए गए हैं. अब से कमर्शियल वाहन और कारखाने बिना किसी किसी लिमिट के ईंधन खरीद सकते हैं. 

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा

देश के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत पासपोर्ट अप्लाई करने और री-इश्यू दोनों की फीस बढ़ा दी है. यह बीते 14 सालों में की गई पहली बड़ी बढ़ोतरी है. नए चार्जेस कुछ प्रकार हैं:-

36 पेज का नॉर्मल पासपोर्ट: 2,500 रुपये (पहले 1,500 रुपये)
60 पेज का नॉर्मल पासपोर्ट: 3,500 रुपये (पहले 2,000 रुपये)
36 पेज का तत्काल पासपोर्ट: 5,000 रुपये
60 पेज का तत्काल पासपोर्ट: 6,000 रुपये

फ्री में आधार ईमेल अपडेट

आज 1 जुलाई से अगले 6 महीने (31 दिसंबर) के लिए UIDAI ने आधार में ईमेल एड्रेस अपडेट कराने की 75 रुपये की फीस को पूरी तरह से माफ कर दिया है. हालांकि, यह मुफ्त सेवा केवल UIDAI के आधिकारिक मोबाइल ऐप (Aadhaar Mobile App) के जरिए किए गए अपडेट पर ही लागू होगी. अगर आप किसी आधार सेंटर में जाकर ईमेज बदलवाते हैं, तो आपको पूरी फीस देनी होगी.

RBI ने क्या किया बदलाव?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) 1 जुलाई से बैंक द्वारा गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचने को रोकने के लिए कई कड़े नियम लागू किए हैं. अगर बैंक या उसका कोई कर्मचारी किसी ग्राहक को बिना पूरी जानकारी दिए या गुमराह करके इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड या कोई स्कीम बेचता है, तो बैंक को न सिर्फ पूरे पैसे वापस करने होंगे, बल्कि ग्राहक को हुए वित्तीय नुकसान की भी भरपाई करनी होगी. इसके साथ ही टेलीमार्केटिंग और प्रमोशनल कॉल्स पर भी पाबंदी लगाई गई है.

ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख

कारोबारी साल 2026-27 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए  ITR-1 और ITR-2 भरने वाले लोगों को 31 जुलाई 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. आज से इस समय-सीमा का आखिरी महीना शुरू हो गया है. 

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस के नियम

HDFC बैंक के कुछ चुनिंदा प्रीमियम क्रेडिट कार्डहोल्डर्स के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस को न्यूनतम तिमाही खर्च या स्पेशल स्पेंडिंग क्राइटेरिया से जोड़ दिया गया है. यानी कि बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को किसी तिमाही में फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट करने की सुविधा तभी मिलेगी, जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च किए हों. इस हिसाब से देखें तो अगर आपको जुलाई-सितंबर 2026 में लाउंज एक्सेस की सुविधा लेनी है, तो अप्रैल-जून 2026 में 60,000 रुपये खर्च करने होंगे. 

SBI कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव

SBI कार्ड ने PhonePe SBI Credit Card और सलेक्ट बैंक वेरिएंट पर रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में आज 1 जुलाई से बदलाव करने जा रहा है.  इनके जरिए किए जाने वाले किए जाने वाले कुछ खास तरह के ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अब से नहीं मिलेंगे. 

रेलवे ने क्या बदले नियम?

भारतीय रेलवे ने 'जन विश्वास अधिनियम, 2026' के तहत आज से बिना टिकट सफर करने वालों के लिए न्यूनतम जुर्माने को पहले के 250 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है. साथ ही, महिला कोच में पुरुष यात्रियों के सफर या प्रवेश करने पर 2500 रुपये का तत्काल जुर्माना लगाने और ट्रेन से सीधे उतारने की कार्रवाई करने के नियम लागू कर दिए हैं. इसके अलावा, स्टेशनों पर धुम्रपान करने पर अब सीधे 2000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का भी नियम आज से लागू हो गया है. 

EPFO की ऑनलाइन सेवाएं बहाल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का डेटाबेस अपग्रेडेशन और सिस्टम माइग्रेशन का काम 26 जून से चल रहा था, जो 30 जून को रात में 12 बजे के करीब समाप्त हो गया है. आज 1 जुलाई से ईपीएफओ की सभी ऑनलाइन पीएम निकासी, ट्रांसफर और क्लेम सर्विसेज दोबारा से चालू हो गई हैं.

 

ये भी पढ़ें:

हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत, तेल के दाम घटने से उड़ानों की कटौती खत्म, फिर शुरू होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
1 July Rule Change Passport Fee Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
1 July Rule Change: पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव
बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: क्या आज सस्ता हुआ है पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें आज का फ्यूल रेट
क्या आज सस्ता हुआ है पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें आज का फ्यूल रेट
बिजनेस
LPG Rate Today: खुशखबरी! 183.50 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी, जानें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का ताजा रेट
LPG Rate Today: खुशखबरी! 183.50 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी, जानें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का ताजा रेट
बिजनेस
Maggi Size: 2 मिनट Maggi पर बड़ी खबर, कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, दाम वही लेकिन पैकेट से...
Maggi Size: 2 मिनट Maggi पर बड़ी खबर, कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, दाम वही लेकिन पैकेट से...
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
60 KMPH की रफ्तार से हवाएं, 15 राज्यों में तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें दिल्ली-यूपी से बिहार तक कैसा मौसम?
60 KMPH की रफ्तार से हवाएं, 15 राज्यों में तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें दिल्ली-यूपी से बिहार तक कैसा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, इस शख्स के पास से बरामद हुई सबसे ज्यादा नकदी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, इस शख्स के पास से बरामद हुई सबसे ज्यादा नकदी
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 12: 'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
क्रिकेट
हार्दिक पंड्या ने अचानक छोड़ा मुंबई, यहां लिया किराए का घर! आखिर स्टार क्रिकेटर ने ऐसा क्यों किया जानिए
हार्दिक पंड्या ने अचानक छोड़ा मुंबई, यहां लिया किराए का घर! आखिर स्टार क्रिकेटर ने ऐसा क्यों किया जानिए
इंडिया
38 किलो गोल्ड बिस्किट देख चौंक गई पुलिस, कहां से आया इतना सोना
38 किलो गोल्ड बिस्किट देख चौंक गई पुलिस, कहां से आया इतना सोना
विश्व
सत्ता संभालने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आएंगी ताकाइची साने, जापानी PM का दौरा चर्चा में क्यों?
पहली बार भारत दौरे पर आएंगी ताकाइची साने, जापानी PM का दौरा चर्चा में क्यों?
ट्रेंडिंग
2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल
2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल
ऑटो
Skoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?
Skoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget