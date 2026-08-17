पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव! जानें आपके शहर में आज कितना है भाव

Petrol- Diesel Price Today 17 August 2026: आपको गाड़ी की टंकी फुल करानी है तो आज घर से निकलने से पहले पेट्रोल और डीजल का भाव जरूर चेक कर लें. ईंधन के रेट में बदलाव होता रहता है, ऐसे में रेट पता कर लेने से बजट सेट करने में दिक्कत नहीं होती है. वैसे भी अगर आपके पास गाड़ी है तो पता होना चाहिए कि आपके घर में पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिल रहा है. यहां से आप शहर अनुसार पूरी रेट लिस्ट देख सकते हैं.

शहर अनुसार पेट्रोल के दाम-

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शहर अनुसार डीजल के दाम-

एक्सपोर्ट ड्यूटी घटे, फिर क्यों नहीं बदले भाव?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम पर कोई अंतर नहीं आया है. 15 अगस्त से केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है. पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो, डीजल पर ड्यूटी 24 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 19.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है. बावजूद इसके पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई अंतर नहीं आया है. हां, राज्यों के वैट, स्थानीय टैक्स की वजह से शहरों में कीमतों में मामूली बदलाव हो सकता है.

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