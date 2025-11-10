क्या आप भी चाहते हैं Savings Account पर 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट, तुरंत करें ये छोटा सा काम

Auto Sweep Service: बैंक में आप हम जैसे कई लोग अपना अकाउट खुलवाते हैं, लेकिन बैंक की तरफ से ग्राहकों को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं से अनजान रह जाते हैं. अगर इनकी सही जानकारी हो, तो हम फायदे में रह सकते हैं. एक ऐसी ही सुविधा है ऑटो स्वीप सर्विस (Auto Sweep Service).

लोग अपने सेविंग्स या करेंट अकाउंट में पैसे जमा करते रहते हैं, जिस पर 2.5-3 परसेंट का ब्याज मिलता है. हालांकि, थोड़ी सी समझदारी से काम लेने पर आपको इस पर तीन गुना ज्यादा ब्याज मिलेगा. आमतौर पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने पर 7-8 परसेंट तक का ब्याज देती है, लेकिन इतना ही ब्याज आप अपने सेविंग्स या करेंट अकाउंट में रखे पैसे पर भी पर सकते हैं. इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा.

क्या है Auto Sweep Service?

ऑटो स्वीप एक ऐसा फीचर है, जिसके जरिए आप अपने बैंक अकाउंट को फिक्स्ड डिपॉजिट से लिंक करा सकते हैं. अकाउंट में इस सर्विस के इनेबल होते ही आपको सरप्लस फंड पर बढ़कर ब्याज मिलेगा. इसकी एक लिमिट होती है. जैसे ही सेविंग्स या करंट अकाउंट में जमा राशि स्वीप लिमिट के पार चली जाती है, वैसे ही ऑटो स्वीप एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद सरप्लस फंड पर लागू ब्याज के मुकाबले बढ़कर ब्याज मिलता है, जो एफडी के बराबर होता है.

इसे इस तरह से समझें- मान लीजिए कि आपने बैंक में ऑटो स्वीप की लिमिट 50,000 तय की है, जबकि अकाउंट में 80,000 रुपये है. ऐसे में तय लिमिट से जितना अमाउंट ज्यादा है यानी कि 30,000 रुपये अपने आप ही फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा हो जाएगा, जिस पर आपको सामान्य बचत खाते के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलेगा. अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो जाता है या जरूरत पड़ने पर आप FD से पैसा वापस अपने अकाउंट में 'Swept in' करा सकते हैं. इससे एक तरह से लिक्विडिटी बनी रहती है और जमा राशि पर मोटा ब्याज भी मिलता है.

ऑटो स्वीप के फायदे

यानी कि इस सर्विस के चलते आपको अगर पता नहीं है कि कैसे और कहां निवेश करें, तो आपके लिए इंवेस्टमेंट का एक बढ़िया तरीका है. इसके अलावा, इसके लिए आपको एफडी कराने के लिए अलग से बैंक जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटो स्वीप के जरिए यह काम ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है. आमतौर पर आप मैच्योरिटी पीरियड पूरा नहीं होने तक एफडी को तुड़वा नहीे सकते हैं, लेकिन इसमें आप पैसे निकालने के लिए कभी भी अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ पैसे निकाल सकते हैं. यह काम आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं.

कैसे शुरू कराएं सर्विस?

सर्विस को ऑफलाइन शुरू कराने के लिए आपको बैंक में जाकर सिर्फ ऑटो स्वीप सर्विस को इनेबल करने के लिए कहना होगा. इसके अलावा, आप बैंक की वेबसाइट या मोबाइल बैंकिंग की मदद से भी इसे शुरू करा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक अकाउंट में लॉग इन कर फिक्स्ड डिपॉजिट वाले ऑप्शन में जाना होगा. फिर 'More' पर क्लिक करने के साथ-साथ आपको 'ऑटो स्वीप फेसिलिटी' का ऑप्शन मिलेगा. इसके बाद आपको लिमिट तय कर 'Submit' बटन पर क्लिक करना होगा.

