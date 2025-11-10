हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या आप भी चाहते हैं Savings Account पर 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट, तुरंत करें ये छोटा सा काम

क्या आप भी चाहते हैं Savings Account पर 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट, तुरंत करें ये छोटा सा काम

Auto Sweep Service: आमतौर पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने पर 7-8 परसेंट तक का ब्याज देती है, लेकिन इतना ही ब्याज आप अपने सेविंग्स या करेंट अकाउंट में रखे पैसे पर भी पर सकते हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 10 Nov 2025 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

Auto Sweep Service: बैंक में आप हम जैसे कई लोग अपना अकाउट खुलवाते हैं, लेकिन बैंक की तरफ से ग्राहकों को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं से अनजान रह जाते हैं. अगर इनकी सही जानकारी हो, तो हम फायदे में रह सकते हैं. एक ऐसी ही सुविधा है ऑटो स्वीप सर्विस (Auto Sweep Service). 

लोग अपने सेविंग्स या करेंट अकाउंट में पैसे जमा करते रहते हैं, जिस पर 2.5-3 परसेंट का ब्याज मिलता है. हालांकि, थोड़ी सी समझदारी से काम लेने पर आपको इस पर तीन गुना ज्यादा ब्याज मिलेगा. आमतौर पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने पर 7-8 परसेंट तक का ब्याज देती है, लेकिन इतना ही ब्याज आप अपने सेविंग्स या करेंट अकाउंट में रखे पैसे पर भी पर सकते हैं. इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा.

क्या है Auto Sweep Service?

ऑटो स्वीप एक ऐसा फीचर है, जिसके जरिए आप अपने बैंक अकाउंट को फिक्स्ड डिपॉजिट से लिंक करा सकते हैं. अकाउंट में इस सर्विस के इनेबल होते ही आपको सरप्लस फंड पर बढ़कर ब्याज मिलेगा. इसकी एक लिमिट होती है. जैसे ही सेविंग्स या करंट अकाउंट में जमा राशि स्वीप लिमिट के पार चली जाती है, वैसे ही ऑटो स्वीप एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद सरप्लस फंड पर लागू ब्याज के मुकाबले बढ़कर ब्याज मिलता है, जो एफडी के बराबर होता है.

इसे इस तरह से समझें- मान लीजिए कि आपने बैंक में ऑटो स्वीप की लिमिट 50,000 तय की है, जबकि अकाउंट में 80,000 रुपये है. ऐसे में तय लिमिट से जितना अमाउंट ज्यादा है यानी कि 30,000 रुपये अपने आप ही फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा हो जाएगा, जिस पर आपको सामान्य बचत खाते के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलेगा. अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो जाता है या जरूरत पड़ने पर आप FD से पैसा वापस अपने अकाउंट में 'Swept in' करा सकते हैं. इससे एक तरह से लिक्विडिटी बनी रहती है और जमा राशि पर मोटा ब्याज भी मिलता है.

ऑटो स्वीप के फायदे

यानी कि इस सर्विस के चलते आपको अगर पता नहीं है कि कैसे और कहां निवेश करें, तो आपके लिए इंवेस्टमेंट का एक बढ़िया तरीका है. इसके अलावा, इसके लिए आपको एफडी कराने के लिए अलग से बैंक जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटो स्वीप के जरिए यह काम ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है. आमतौर पर आप मैच्योरिटी पीरियड पूरा नहीं होने तक एफडी को तुड़वा नहीे सकते हैं, लेकिन इसमें आप पैसे निकालने के लिए कभी भी अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ पैसे निकाल सकते हैं. यह काम आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं. 

कैसे शुरू कराएं सर्विस? 

सर्विस को ऑफलाइन शुरू कराने के लिए आपको बैंक में जाकर सिर्फ ऑटो स्वीप सर्विस को इनेबल करने के लिए कहना होगा. इसके अलावा, आप बैंक की वेबसाइट या मोबाइल बैंकिंग की मदद से भी इसे शुरू करा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक अकाउंट में लॉग इन कर फिक्स्ड डिपॉजिट वाले ऑप्शन में जाना होगा. फिर 'More' पर क्लिक करने के साथ-साथ आपको 'ऑटो स्वीप फेसिलिटी' का ऑप्शन मिलेगा. इसके बाद आपको लिमिट तय कर 'Submit' बटन पर क्लिक करना होगा.

ये भी पढ़ें:

हल्दीराम की नई तैयारी! देशी चाट के साथ ले सकेंगे विदेशी सैंडविच का मचा, जानें पूरी डिटेल 

Published at : 10 Nov 2025 01:22 PM (IST)
Tags :
FD Fixed Deposit FD Interest Rate Auto Sweep Facility
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
Advertisement

वीडियोज

Faridabad Terrorist: डॉक्टर बनकर छिपा था आतंकी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार | Terror
Bihar Election: महागठबंधन Vs Nitish, दूसरे फेज में कड़ी टक्कर तय | Tejashwi | Rahul Gandhi
UP News: लखीमपुर खीरी में BJP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट | ABP NEWS
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने वायरल रील्स, प्रसिद्धि, निरंतरता और अन्य विषयों पर खुलकर बात की
Pratapgarh News: गांजा तस्कर के घर से पुलिस ने बरामद किया करोड़ों का कैश | UP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
टेलीविजन
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
ट्रेंडिंग
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
शिक्षा
कक्षा 3 से ही बच्चों को कराई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई, CBSE ने NCERT को भेजा ड्राफ्ट
कक्षा 3 से ही बच्चों को कराई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई, CBSE ने NCERT को भेजा ड्राफ्ट
फैशन
Mughal queens dresses: क्या हर वक्त लहंगा पहनकर ही रहती थीं मुगलों की बेगम, कैसी होती थीं उनकी ड्रेसेज?
क्या हर वक्त लहंगा पहनकर ही रहती थीं मुगलों की बेगम, कैसी होती थीं उनकी ड्रेसेज?
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget