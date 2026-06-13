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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTop 10 Richest Person: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नई लिस्ट जारी, एलन मस्क नंबर- 1, देखें टॉप-10 में कौन- कौन

Top 10 Richest Person: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नई लिस्ट जारी, एलन मस्क नंबर- 1, देखें टॉप-10 में कौन- कौन

Top 10 Richest Person: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में बड़ा बदलाव हुआ है. एलन मस्क की संपत्ति ने नया रिकॉर्ड बनाया है. जानें टॉप-10 अरबपतियों की सूची में कौन-कौन शामिल है और उनकी दौलत कितनी है.

By : सृष्टि | Updated at : 13 Jun 2026 08:39 PM (IST)
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Top 10 Richest Person: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौलत अक्सर शेयर बाजार, टेक कंपनियों के प्रदर्शन और निवेश के आधार पर बदलती रहती है. लेकिन पिछले कुछ सालों में Elon Musk का नाम लगातार सुर्खियों में रहा है. एलन मस्क इस दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं, जबकि जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और अन्य टेक दिग्गज भी अरबों डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थानों पर बने हुए हैं. आने वाले वर्षों में ट्रिलियन डॉलर नेटवर्थ का रिकॉर्ड किसके नाम होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है. 

कितना बड़ा होता है 'खरबपति' का दर्जा?

भारतीय गणना के अनुसार 1 खरब रुपये और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में 1 ट्रिलियन डॉलर अलग-अलग अवधारणाएं हैं. जब किसी व्यक्ति की संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचती है, तब उसे दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर कहा जाता है. फिलहाल, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आधिकारिक तौर पर 1 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कई विश्लेषणों में एलन मस्क को इस उपलब्धि का सबसे बड़ा दावेदार माना गया है.

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दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची- 

ताजा वैश्विक रैंकिंग में आमतौर पर ये नाम शीर्ष अमीरों में शामिल रहते हैं.

1. Elon Musk
2. Jeff Bezos
3. Mark Zuckerberg
4. Larry Ellison
5. Bernard Arnault
6. Warren Buffett
7. Larry Page
8. Sergey Brin
9. Steve Ballmer
10. Jensen Huang

(रैंकिंग समय-समय पर शेयर बाजार और संपत्ति के मूल्यांकन के अनुसार बदल सकती है.)

एलन मस्क की दौलत इतनी तेजी से क्यों बढ़ी?

मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी कंपनियों में हिस्सेदारी से आता है. खासतौर से Tesla और SpaceX के बढ़ते मूल्यांकन ने उनकी नेटवर्थ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते निवेश ने भी उनकी कंपनियों के मूल्य को मजबूत किया है.

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टेक सेक्टर का दबदबा

टॉप-10 अमीरों की सूची पर नजर डालें तो ज्यादातर नाम टेक्नोलॉजी उद्योग से जुड़े हैं. ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, चिप निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इंडस्ट्री ने पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा संपत्ति बनाई है. यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टेक उद्यमियों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 Jun 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Elon Musk Jeff Bezos Utility News
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