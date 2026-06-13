Top 10 Richest Person: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौलत अक्सर शेयर बाजार, टेक कंपनियों के प्रदर्शन और निवेश के आधार पर बदलती रहती है. लेकिन पिछले कुछ सालों में Elon Musk का नाम लगातार सुर्खियों में रहा है. एलन मस्क इस दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं, जबकि जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और अन्य टेक दिग्गज भी अरबों डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थानों पर बने हुए हैं. आने वाले वर्षों में ट्रिलियन डॉलर नेटवर्थ का रिकॉर्ड किसके नाम होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है.

कितना बड़ा होता है 'खरबपति' का दर्जा?

भारतीय गणना के अनुसार 1 खरब रुपये और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में 1 ट्रिलियन डॉलर अलग-अलग अवधारणाएं हैं. जब किसी व्यक्ति की संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचती है, तब उसे दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर कहा जाता है. फिलहाल, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आधिकारिक तौर पर 1 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कई विश्लेषणों में एलन मस्क को इस उपलब्धि का सबसे बड़ा दावेदार माना गया है.

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दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची-

ताजा वैश्विक रैंकिंग में आमतौर पर ये नाम शीर्ष अमीरों में शामिल रहते हैं.

1. Elon Musk

2. Jeff Bezos

3. Mark Zuckerberg

4. Larry Ellison

5. Bernard Arnault

6. Warren Buffett

7. Larry Page

8. Sergey Brin

9. Steve Ballmer

10. Jensen Huang

(रैंकिंग समय-समय पर शेयर बाजार और संपत्ति के मूल्यांकन के अनुसार बदल सकती है.)

एलन मस्क की दौलत इतनी तेजी से क्यों बढ़ी?

मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी कंपनियों में हिस्सेदारी से आता है. खासतौर से Tesla और SpaceX के बढ़ते मूल्यांकन ने उनकी नेटवर्थ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते निवेश ने भी उनकी कंपनियों के मूल्य को मजबूत किया है.

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टेक सेक्टर का दबदबा

टॉप-10 अमीरों की सूची पर नजर डालें तो ज्यादातर नाम टेक्नोलॉजी उद्योग से जुड़े हैं. ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, चिप निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इंडस्ट्री ने पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा संपत्ति बनाई है. यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टेक उद्यमियों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है.