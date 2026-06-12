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हिंदी न्यूज़बिजनेसShare Market Today: शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 876 अंक चढ़ा, जानें आज के टॉप गेनर्स और बाजार का हाल

Share Market Today: शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 876 अंक चढ़ा, जानें आज के टॉप गेनर्स और बाजार का हाल

Share Market Today: आज शुक्रवार को बाजार में खुशी का माहौल है. सेंसेक्स और निफ्टी की बंपर उछाल के साथ ओपनिंग हुई है.

By : सृष्टि | Updated at : 12 Jun 2026 09:39 AM (IST)
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Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार यानी 12 जून को मजबूत शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 1,100 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ 74,900 के स्तर के करीब पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी भी करीब 200 अंक चढ़कर हरे निशान में कारोबार करता दिखा. बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल संकेतों में सुधार और गिफ्ट निफ्टी का मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है. गिफ्ट निफ्टी में करीब 200 अंकों की बढ़त देखने को मिली, जिससे घरेलू बाजार को सपोर्ट मिला.

इन शेयरों में दिखी खरीदारी

शुरुआती कारोबार में बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली. ICICI Bank, Mahindra & Mahindra, Kotak Mahindra Bank, JSW Steel और Reliance Industries जैसे दिग्गज शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए.

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कल क्यों टूटा था बाजार?

गुरुवार को बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते सेंसेक्स 151 अंक टूटकर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 23,200 के नीचे फिसल गया था. 

निवेशकों की नजर इन फैक्टर्स पर

  • गिफ्ट निफ्टी की चाल
  • कच्चे तेल की कीमतें
  • विदेशी निवेशकों (FII) की गतिविधियां
  • वैश्विक बाजारों के संकेत
  • अमेरिका और पश्चिम एशिया से जुड़ी खबरें

विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल निफ्टी 23,000 से 23,550 के दायरे में कारोबार कर सकता है. किसी बड़े ट्रिगर के बाद ही बाजार में अगली दिशा तय होगी. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 12 Jun 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
Business News Stock Market SENSEX SHARE MARKET
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