दिल खोलकर दान करते हैं देश के ये अमीर, जानें अडानी-अंबानी डोनेशन में कितने आगे?

दिल खोलकर दान करते हैं देश के ये अमीर, जानें अडानी-अंबानी डोनेशन में कितने आगे?

Hurun India Philanthropy List 2025:  EdelGive Hurun India Philanthropy List ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें भारत के अमीरों के डोनेट किए गए अमाउंट का खुलासा किया है.इसमें अडानी-अंबानी भी हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 07 Nov 2025 10:59 AM (IST)
Hurun India Philanthropy List 2025: दुनिया में कमाने वाले तो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन दान करने वाले या दूसरों की मदद करने वाले लोगों की संख्या कम है. हालांकि, आज हम आपको अपने ही देश के कुछ ऐसे दिग्गजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कमाने और डोनेट करने दोनों ही मामलों में अव्वल हैं.  EdelGive Hurun India Philanthropy List ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें भारत के अमीरों के डोनेट किए गए अमाउंट का खुलासा किया है. लिस्ट में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे बिजनेस टायकून भी शामिल हैं. आइए देखते हैं कि कमाने के साथ-साथ दान देने के मामले में कौन किससे कितना आगे है? 

लिस्ट के मुताबिक, देश के टॉप-5 अमीरों ने इस साल अब तक टोटल 10380 करोड़ रुपये डोनेट कर चुके हैं, जो पिछले तीन साल के मुकाबले 85 परसेंट ज्यादा है. लिस्ट में पहले नंबर पर देश की बड़ी आईटी कंपनी  HCL Tech के फाउंडर शिव नादर और उनकी फैमिली है, जिन्होंने 2025 में 2708 करोड़ रुपये डोनेट किए हैं. इसी के साथ ये पांच साल में लगातार चौथी बार लिस्ट में टॉप पर हैं. इससे साफ है कि शिव नादर ने प्रति दिन के औसत से 7.4 करोड़ रुपये डोनेट किए, जो पिछले एक साल के मुकाबले 26 परसेंट ज्यादा है. इनमें से ज्यादातर अमाउंट शिव नादर फाउंडेशन से आया, जो शिक्षा के साथ-साथ कला और संस्कृति को भी बढ़ावा देती है. शिव नादर ने लगातार पांच सालों में कुल 10122 करोड़ का दान दिया. इनमें से ज्यादातर पैसा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हुए. 

अडानी-अंबानी कितने नंबर पर? 

लिस्ट के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने कारोबारी साल 2025 में 626 करोड़ रुपये डोनेट कर लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल होने वाले दूसरे सबसे परोपकारी व्यक्ति बन गए हैं. यह डोनेशन पिछले साल के मुकाबले 54 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. अंबानी फैमिली ने ज्यादातर डोनेशन रिलायंस फाउंडेशन के जरिए किया. इसी के साथ अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 2025 में 386 करोड़ रुपये डोनेट किए. पिछले पांच सालों में अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने अपने अडानी फाउंडेशन के जरिए टोटल 1408 करोड़ रुपये डोनेट किए, जो ज्यादातर शिक्षा पर खर्च किए गए. 

टॉप-10 की लिस्ट 

  • शिव नादर और परिवार, 2,708 करोड़
  • मुकेश अंबानी और परिवार, 626 करोड़
  • बजाज परिवार- 446 करोड़
  • कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार- 440 करोड़
  • गौतम अडानी और परिवार- 386 करोड़
  • नंदन नीलेकणि- 365 करोड़
  •  हिंदुजा परिवार- 298 करोड़
  • रोहिणी नीलेकणि- 204 करोड़
  • सुधीर मेहता और समीर मेहता; दान - 189 करोड़

Published at : 07 Nov 2025 10:59 AM (IST)
Mukesh Ambani Shiv Nadar GAUTAM ADANI Hurun India Philanthropy List 2025
Embed widget