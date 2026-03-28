RCOM के 40000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पुनीत गर्ग पर चार्जशीट

Anil Ambani: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) से जुड़े 40000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक लोन फ्रॉड के मामले में एक बड़ा कदम उठाया है. जांच एजेंसी ने बीते 27 मार्च, 2026 को अनिल अंबानी के करीबी सहयोगी और RCom के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग (Punit Garg) के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है.

पुनीत गर्ग पर ED के आरोप

ED का आरोप है कि पुनीत गर्ग ने 2023 में RCom की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के दौरान न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक अपार्टमेंट को 8.3 मिलियन डॉलर (करीब 70 करोड़ रुपये) में बेचा और फिर इन पैसों को दुबई में पाकिस्तान से जुड़ी एक कंपनी में डायवर्ट किया. ED की 170 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में गर्ग पर बैंक लोन के रूप में मिले पैसों को RCom की विदेशी सहायक कंपनियों और ऑफशोर संस्थाओं के माध्यम से 'लेयरिंग' और 'डायवर्ट' करने का भी आरोप है.

ED ने अपनी जांच में पाया कि पुनीत गर्ग ने इस तरह अपराध से हुई कमाई का एक हिस्सा निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया. पुनीत गर्ग को ED ने इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया था. वह इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं. सूत्रों ने बताया कि चार्जशीट में गर्ग के अलावा वैशाली जयराम माने का भी नाम आरोपी के तौर पर है. माने US में रहने वाली RCom की कर्मचारी थीं. ED ने इस मामले में पहले भी अंबानी और उनके बेटे से पूछताछ की थी. चार्जशीट में अनिल अंबानी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है. हालांकि, वह जांच के दायरे में बने हुए हैं.

पहले भी ED दाखिल कर चुकी है चार्जशीट

बता दें कि ED की यह कार्रवाई अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ चल रही बड़ी जांच का हिस्सा है. इससे पहले दिसंबर, 2025 में ED ने रिलायंस पावर के खिलाफ 68 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एक विशेष जांच दल (SIT) अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों की वित्तीय अनियिमतताओं की जांच में जुटा है.

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