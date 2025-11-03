Anil Ambani: दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने शुक्रवार को 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की. इनमें मुंबई के बांद्रा में अंबानी का पाली हिल हाउस और दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गोवा, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई सहित अन्य शहरों में रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अन्य फ्लैट, प्लॉट और कार्यालय शामिल हैं. मामला कथित लोन फ्रॉड से जुड़ा हुआ है. इस पर अभी तक अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का कोई बयान नहीं आया है. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के होटल रंजीत में अंबानी का ऑफिस, रिलायंस सेंटर भी कुर्क की गई संपत्तियों में से एक है.

