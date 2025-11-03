चीन के एक फैसले से फिर बढ़ती सकती है सोने की कीमत, भारत में भी दिख सकता है असर

Gold Price: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से कमी दर्ज की गई है, लेकिन एक बार फिर से कीमतें बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. दरअसल, चीन ने सोने की खरीद पर टैक्स छूट को समाप्त कर दिया है. यहां की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 1 नवंबर से खुदरा विक्रेता शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए सोने की बिक्री पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) की छूट नहीं ले पाएंगे, चाहे वह सीधे बेचा गया हो या प्रोसेसिंग के बाद. इस फैसले के चलते चीन में सोने की बढ़ती मांग के बीच इसकी कीमतें तीन से पांच परसेंट तक बढ़ जाएंगी.

क्यों लिया गया यह फैसला?

यह फैसला एक ऐसे समय में लिया गया है, जब चीन का रियल एस्टेट मार्केट सुस्त पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हुआ है. अब सोने पर वैट हटाए जाने से सरकार की कमाई बढ़ेगी. हालांकि, इस बदलाव से चीन में सोने की कीमत बढ़ने से लोगों के लिए इन्हें खरीदना महंगा हो जाएगा. चीन दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है.कीमत बढ़ने से मांग में अस्थायी रूप सये कमी आएगी, जिससे ग्लोबल लेवल पर सोने पर दबाव बढ़ सकता है.

क्या कहता है नया नियम?

नय नियम के लागू होने के बाद अब निवेश के मकसद से एक्सचेंज से सोना खरीदने के बाद गोदाम से डिलीवरी लेने पर एक्सचेंज की तरफ से रिफंड जारी कर दिया जाएगा. हालांकि, अगर इसी सोने का इस्तेमाल बार या सिक्के के रूप में कर बेचा जाता है, तो इस पर वैट चुकाना होगा और एक्सचेंज रिफंड इश्यू नहीं करेगा. अगर एक्सचेंज मेंबर गैर-निवेश के मकसद के साथ सोना खरीदते हैं, तो वे अपने चुकाए गए 6 परसेंट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इसी तरह से अगर कोई ग्राहक सीधे एक्सचेंज से सोना खरीदता है, तो उस पर भी वैट नहीं लगेगा, लेकिन इसे बेचने पर वैट का भुगतान करना होगा.

भारत पर क्या होगा असर?

बीते कुछ महीनों से सोने की तेज खरीदारी के बीच इसकी कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई थीं. सोना 'ओवरबॉट जोन' में चला गया था. लेकिन बाद में मुनाफावसूली, ग्लोबल टेंशन के कम होने और घरेलू स्तर पर फेस्टिव सीजन के बाद मांग में कमी आने के बाद कीमत में तेज गिरावट आई है, लेकिन अब चीन के इस फैसले से कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं. भारत में भी इसका असर दिख सकता है. एक्सपर्ट्स के लगाए गए अनुमान के मुताबिक, इससे देश में सोने की कीमत में 3-5 परसेंट तक का उछाल आ सकता है.

ये भी पढ़ें:

त्योहारी सीजन में चमकी भारतीय इकोनॉमी, पेट्रोल खपत पहुंची अपने हाई लेवल पर