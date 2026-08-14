कहीं आपका निवेश डेड मनी तो नहीं? पैसा तो होगा लेकिन खर्च नहीं कर पाएंगे

What is Dead Money: इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 'डेड मनी' एक ऐसा रिस्क है, जिसे अक्सर इन्वेस्टर नजरअंदाज कर देते हैं. इसका मतलब ऐसे निवेश से है, जिसमें पैसा लगा तो रहता है, लेकिन लंबे समय तक अच्छा रिटर्न नहीं मिलता. एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी ने बताया कि अगर कोई फंड लंबे समय से खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो वो आपके पोर्टफोलियो में डेड मनी बन सकता है.

डेड मनी का मतलब ये नहीं है कि निवेश में हमेशा नुकसान ही हो रहा है. कई बार निवेश का मूल पैसा सेफ रहता है, लेकिन उससे बहुत कम या बिल्कुल रिटर्न नहीं मिलता. ऐसे में इन्वेस्टर को लगता है कि उसका पैसा तो सेफ है, इसलिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है. लेकिन असली नुकसान कहीं और हो रहा होता है.

कम रिटर्न से कैसे होता है नुकसान?

जब आपका पैसा लंबे समय तक ऐसे फंड में लगा रहता है, जो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा, तो आप दूसरे बेहतर निवेश के मौकों से दूर हो जाते हैं. इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है. यानी आपका पैसा किसी दूसरे बेहतर ऑप्शन में लगाया जाता तो ज्यादा रिटर्न मिल सकता था. इसलिए सिर्फ पैसा सेफ रहना ही काफी नहीं है.

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हर खराब प्रदर्शन करने वाले फंड को तुरंत डेड मनी मानकर बेचने की जरूरत नहीं है. इसके लिए फंड के प्रदर्शन को कुछ समय तक देखना जरूरी है. अगर कोई फंड लगातार 4, 6 या 8 क्वार्टर यानी करीब 1 से 2 साल तक खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए.

इसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि उसी कैटेगरी के दूसरे फंड कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर दूसरे फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन आपका फंड लगातार पीछे चल रहा है, तो ये परेशानी की बात हो सकती है.

कब फंड को डेड मनी मानें?

अगर कोई फंड करीब 4 से 8 क्वार्टर तक लगातार खराब प्रदर्शन करे और उसी कैटेगरी के दूसरे फंड बेहतर रिटर्न दे रहे हों, तो इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो की जांच करनी चाहिए. ऐसे हालात में फंड को डेड मनी मानकर उसे पोर्टफोलियो से हटाने पर बात किया जा सकता है.

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