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हिंदी न्यूज़बिजनेसकहीं आपका निवेश डेड मनी तो नहीं? पैसा तो होगा लेकिन खर्च नहीं कर पाएंगे

कहीं आपका निवेश डेड मनी तो नहीं? पैसा तो होगा लेकिन खर्च नहीं कर पाएंगे

Dead Money Investment Return: क्या आपको पता है डेड मनी किसे कहते हैं. क्या आपने कोई ऐसा निवेश कर रखा है, जो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उससे रिटर्न अबतक आपको नहीं मिला है. जानिए डेड मनी के बारे में.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 14 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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What is Dead Money: इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 'डेड मनी' एक ऐसा रिस्क है, जिसे अक्सर इन्वेस्टर नजरअंदाज कर देते हैं. इसका मतलब ऐसे निवेश से है, जिसमें पैसा लगा तो रहता है, लेकिन लंबे समय तक अच्छा रिटर्न नहीं मिलता. एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी ने बताया कि अगर कोई फंड लंबे समय से खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो वो आपके पोर्टफोलियो में डेड मनी बन सकता है.

डेड मनी का मतलब ये नहीं है कि निवेश में हमेशा नुकसान ही हो रहा है. कई बार निवेश का मूल पैसा सेफ रहता है, लेकिन उससे बहुत कम या बिल्कुल रिटर्न नहीं मिलता.  ऐसे में इन्वेस्टर को लगता है कि उसका पैसा तो सेफ है, इसलिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है. लेकिन असली नुकसान कहीं और हो रहा होता है.

कम रिटर्न से कैसे होता है नुकसान?

जब आपका पैसा लंबे समय तक ऐसे फंड में लगा रहता है, जो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा, तो आप दूसरे बेहतर निवेश के मौकों से दूर हो जाते हैं. इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है. यानी आपका पैसा किसी दूसरे बेहतर ऑप्शन में लगाया जाता तो ज्यादा रिटर्न मिल सकता था. इसलिए सिर्फ पैसा सेफ रहना ही काफी नहीं है.

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हर खराब प्रदर्शन करने वाले फंड को तुरंत डेड मनी मानकर बेचने की जरूरत नहीं है.  इसके लिए फंड के प्रदर्शन को कुछ समय तक देखना जरूरी है. अगर कोई फंड लगातार 4, 6 या 8 क्वार्टर यानी करीब 1 से 2 साल तक खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए.

इसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि उसी कैटेगरी के दूसरे फंड कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं.  अगर दूसरे फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन आपका फंड लगातार पीछे चल रहा है, तो ये परेशानी की बात हो सकती है.

कब फंड को डेड मनी मानें?

अगर कोई फंड करीब 4 से 8 क्वार्टर तक लगातार खराब प्रदर्शन करे और उसी कैटेगरी के दूसरे फंड बेहतर रिटर्न दे रहे हों, तो इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो की जांच करनी चाहिए. ऐसे हालात में फंड को डेड मनी मानकर उसे पोर्टफोलियो से हटाने पर बात किया जा सकता है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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Investment Dead Money
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