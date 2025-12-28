Multibagger small-cap stock: पावर केबल और कंडक्‍टर सप्‍लाई करने वाली कंपनी Diamond Power Infrastructure Ltd के शेयर सोमवार, 29 दिसंबर 2025 को को फोकस में रहने वाले हैं. दरअसल, कंपनी को पावर केबल सप्लाई करने के लिए 66 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है.

स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में डायमंड पावर इंफ्रा ने बताया कि उसे EPC कॉन्ट्रैक्टर हिल्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पावर केबल सप्लाई करने के लिए 66.18 करोड़ रुपये का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है. इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) शामिल नहीं है.

कंपनी ने अपनी फाइलिंग के जरिए स्टॉक एक्सचेंज को बताया, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारी कंपनी को हिल्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पावर केबल की सप्लाई के लिए 66,18,25,690 रुपये (GST को छोड़कर) का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है." यह कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी, 2026 से 30 जून, 2026 के बीच पूरा होने वाला है. आपको बता दें कि हिल्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट में EPC कॉन्ट्रैक्टर के रोल में है. यह ऑर्डर किलोमीटर रेट बेसिस विद पीवी फॉर्मूला पर बेस्ड है.

कंपनी को मिले एक से बढ़कर एक ऑर्डर

यह अकेले दिसंबर महीने में कंपनी को मिला पांचवां ऑर्डर है. इससे पहले, कंपनी को दिसंबर 2025 में चार और ऑर्डर मिले हैं. फाइलिंग डेटा के अनुसार, कंपनी को 17 दिसंबर 2025 को बोंडाडा इंजीनियरिंग से 55.54 करोड़ रुपये, 16 दिसंबर 2025 को राजेश पावर सर्विसेज से 57.58 करोड़ रुपये और 11 दिसंबर 2025 को अमारा राजा इंफ्रा से 75.13 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं.

दिसंबर 2025 में डायमंड पावर को सबसे बड़ा ऑर्डर अडानी ग्रीन एनर्जी से मिला, जो 747.64 करोड़ रुपये का रहा. इसके तहत, कंपनी को अडानी ग्रीन एनर्जी के खावड़ा और राजस्थान प्रोजेक्ट के लिए पावर केबल सप्लाई करने हैं.

कैसा है शेयरों का हाल?

BSE डेटा के मुताबिक, शुक्रवार डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर अपने पिछले बंद भाव 141 रुपये के मुकाबले 0.74 परसेंट गिरकर 139.95 पर बंद हुए. 2023 में कंपनी के लिस्ट होने के बाद से डायमंड पावर के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया है. इस दौरान इसने अपने निवेशकों को 5100 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है. हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के स्टॉक में 8 परसेंट से ज्यादा की गिरावट भी आई है.

साल 2025 में डायमंड पावर के शेयर अब तक में 9.22 परसेंट गिर चुके हैं और पिछले एक महीने में इसमें 1.53 परसेंट की गिरावट आई है. पिछले पांच कारोबारी सेशन में भारतीय स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर 1.49 परसेंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं. 17 जुलाई 2025 को डायमंड पावर के शेयर ने 185.10 के अपने 52-वीक के हाई लेवल को टच किया था, जबकि 4 मार्च 2025 को इसके 52-वीक का लो लेवल 81 रुपये था.

