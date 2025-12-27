न जोखिम, न टेंशन! पोस्ट ऑफिस RD से ऐसे बनाएं 17 लाख की मोटी रकम, देखें कैलकुलेशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Post Office RD Scheme: आमदनी के साथ-साथ पैसों को सही जगह निवेश करना आपको आर्थिक रूप से मजबूत और भविष्य के लिए बेफिक्र बना सकता है. इसलिए निवेश का विकल्प चुनते समय सुरक्षा और रिटर्न, दोनों पर ध्यान देना जरूरी होता है. अगर आप किसी ऐसी स्कीम की तलाश में हैं, जहां जोखिम कम हो और बचत धीरे-धीरे एक बड़ा कॉपर्स बन सके, तो सरकारी योजनाएं एक बेहतर रास्ता साबित हो सकती हैं.

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं निवेशकों को बहुत पंसद आती है. क्योंकि निवेश की गई रकम सुरक्षित रहती है. पोस्ट ऑफिस के स्कीम में रोजाना की 333 रुपये की मामूली बचत से करीब 17 लाख रुपये तक का फंड बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन....

छोटी बचत से बड़ा फंड बनाने का आसान तरीका

पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) स्कीम उन लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है, जो हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम बचाकर सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं. स्कीम में फिलहाल 6.7 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है. RD का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होती है.

मैच्योरिटी पर जमा की गई पूरी रकम ब्याज के साथ मिल जाती है. इस स्कीम की बड़ी खासियत यह है कि निवेश की शुरुआत सिर्फ 100 रुपये प्रति महीने से की जा सकती है.

17 लाख फंड बनाने का पूरा कैलकुलेशन

अगर आप रोज 333 रुपये का निवेश करते हैं, तो महीने में करीब 10,000 रुपये जमा हो जाते हैं. यही रकम 10 साल तक निवेश करने पर कुल 12 लाख रुपये बनती है. मैच्योरिटी पर यह पैसा बढ़कर लगभग 17.08 लाख रुपये हो जाएगा. जिससे आपको करीब 5.08 लाख रुपये सिर्फ ब्याज का फायदा होता है.

