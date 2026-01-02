हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मर्ज होंगी KFC और PizzaHut चलाने वाली कंपनियां, देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स के शेयरों में हलचल

मर्ज होंगी KFC और PizzaHut चलाने वाली कंपनियां, देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स के शेयरों में हलचल

Stock to watch: सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड दोनों कंपनियां मर्ज होने वाली हैं. ये कंपनियां देश में KFC और Pizza Hut की फ्रेंचाइजी चलाती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 02 Jan 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

Stock to watch: सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर आज फोकस में रहेंगे क्योंकि गुरुवार को साल के पहले दिन दोनों कंपनियों ने एक बड़े मर्जर का ऐलान किया. इनका कहना है कि देश की सबसे बड़ी सिंगल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन बनाने के लिए अपने ऑपरेशंस को मर्ज करेंगी.

ये कंपनियां देश में KFC और PizzaHut की फ्रेंचाइजी चलाती है. ऐसे में इस डील से KFC और पिज्जा हट आउटलेट्स के ऑपरेटर्स के एक साथ आने से भारत में फास्ट फूड सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी. 

शेयरों में जोरदार उठापटक

इसी क्रम में शुरुआती कारोबारी में सुबह 9:39 बजे तक देवयानी इंटरनेशनल के शेयर 5.37 रुपये या 3.64 परसेंट चढ़कर 152.80 रुपये पर ट्रेड करते नजर आए. वहीं, इसके उलट सफायर फूड्स इंडिया के शेयर 8.75 रुपये या 3.33 परसेंट लुढ़कर 253.95 रुपये पर नीचे कारोबार करते दिखे. मर्जर के इस प्लान के तहत सफायर फूड्स इंडिया की 18.5 परसेंट हिस्सेदारी देवयानी की प्रमोटर एंटिटी आर्कटिक इंटरनेशनल को बेची जाएगी. इसे मर्जर से पहले पूरा कर लिया जाएगा.

दोनों कंपनियों को मर्ज करने का प्रॉसेस 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो फिलहाल रेगुलेटरी अप्रूवल और शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के अधीन है. अगर सबकुछ ठीक रहता है और दोनों कंपनियां मर्ज हो जाती हैं, तो यह एक ही कंपनी के तहत देश की सबसे बड़ी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑपरेटर बन जाएगी, जो साथ मिलकर भारत और विदेशी बाजारों में 3,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को ऑपरेट करेंगी. 

किस रेशियो में होगा शेयरों का बंटवारा? 

मर्जर की इस पूरी प्रक्रिया में 15 से 18 महीने का वक्त लग सकता है. सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल दोनों ही कंपनियां दिग्गज अमेरिकी फूड कंपनी यम ब्रांड्स की पार्टनर कंपनी है, जिसके पास KFC, Pizzahut और Taccobel जैसे ब्रांड्स हैं. इनमें से केएफसी और पिज्जा हट को भारत में ऑपरेट करने का काम देवयानी और सफायर फूड करती हैं, जिनका मुकाबला वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड और जुबिलेंट फूडवर्क्स से है, जो भारत में  मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा के ऑपरेटर हैं. मर्जर के बाद सफायर फूड्स देवयानी इंटरनेशनल में शामिल हो जाएगा. मर्जर के प्लान के तहत सफायर के फूड्स इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों को अपने हर 100 शेयर के बदले देवयानी के 177 शेयर मिलेंगे. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 02 Jan 2026 10:35 AM (IST)
KFC Devyani International Share Sapphire Foods Share Pizzahut
